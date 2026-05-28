Temperaturas en España: récords de calor y tendencia de la última década

Un análisis diario de las temperaturas máximas en 2026 ha mostrado niveles de calor muy elevados para estas fechas y récords registrados en cada provincia. Un mapa muestra cuántos grados por encima o por debajo de la media histórica está la temperatura más alta registrada en las últimas 24 horas y el promedio de las máximas de lo que llevamos de año respecto a lo habitual.

Las temperaturas en España se han disparado hasta 15 grados por encima de la media. Un análisis diario de las temperaturas máximas en 2026 ha mostrado niveles de calor muy elevados para estas fechas y récords registrados en cada provincia.

Un mapa muestra cuántos grados por encima o por debajo de la media histórica está la temperatura más alta registrada en las últimas 24 horas y el promedio de las máximas de lo que llevamos de año respecto a lo habitual. También se puede ver los días que han pasado desde que se ha batido un récord de temperatura mensual o absoluta en cada estación meteorológica.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha proporcionado los datos de las temperaturas máximas recopilados desde 1950 y analizados por el Diario.es. Los datos de cada provincia corresponden a la estación meteorológica situada en la capital (o cerca) de cada una que disponga de observaciones actuales y de la serie histórica más antigua. Se han registrado récords de temperatura en muchas provincias y el calor actual no es solo cosa de un día.

Para ver si realmente las temperaturas de este 2026 están siendo más altas de lo habitual, se comparan las máximas registradas en lo que llevamos de este año con el período de referencia. El científico Ed Hawkins popularizó el uso de los climate stripes, unos gráficos en forma de código de barras que recogen la evolución de la temperatura media de cualquier lugar, la comparan con la media de cada año y la muestran con un código de color.

El calentamiento global es un fenómeno que afecta a todo el planeta y los datos de las estaciones de la AEMET lo reflejan para España. El aumento paulatino de las máximas alcanzadas en cada año se repite en todas las provincias españolas. ¿Está siendo 2026 especialmente caluroso en tu zona?

Para ver con más detalle cómo este fenómeno se repite en todo el territorio, se muestra un gráfico que muestra cuánto se aleja el promedio de las temperaturas máximas en cada año respecto a la media histórica





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