Telefonica Brasil eleva beneficios netos un 30,1% en el tercer trimestre de 2026

Telefonica Brasil (Vivo) registra un beneficio neto de 2.500 millones de reales impulsado por el crecimiento del pospago y la fibra optica en el T3 de 2026.

Telefonica Brasil, operando bajo la marca Vivo, ha presentado resultados financieros sólidos para el tercer trimestre de 2026, destacando un incremento significativo en su rentabilidad. La compañía reportó un beneficio neto de 2.500 millones de reales, lo que equivale a aproximadamente 401 millones de euros. Esta cifra representa un aumento interanual del 30,1%, consolidando una tendencia positiva basada en la expansión de sus servicios principales.

Crecimiento de Ingresos y Mejora Operativa

Los ingresos netos totales de la operadora alcanzaron los 16.000 millones de reales, equivalentes a 2.571 millones de euros, marcando un crecimiento del 7,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Este desempeño financiero se vio respaldado por una mejora del 10% en los resultados operativos brutos, conocidos como Ebitda, que se situaron en 7.100 millones de reales con un margen del 44,5%. La diversificación de fuentes de ingreso fue clave para este resultado positivo.

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El segmento de servicios móviles contribuyó con 10.400 millones de reales, un aumento del 7,4% en los ingresos. Dentro de este sector, los servicios pospago mostraron un dinamismo particular, generando 9.100 millones de reales, lo que supone un crecimiento del 9,1%. Esta expansión se correlaciona directamente con el aumento de la base de clientes pospago, que alcanzó los 74,7 millones de accesos, un incremento del 7,1% frente al cierre del mismo trimestre del año anterior.

Además, el valor promedio de uso por usuario móvil, o ARPU, subió un 4,4% hasta alcanzar los 32,90 reales. El segmento de dispositivos y electrónica también experimentó un aceleración notable, con ingresos que crecieron un 26,6% hasta los 1.100 millones de reales. Este rubro incluye la venta de teléfonos móviles, accesorios y otros equipos electrónicos, reflejando una mayor demanda de hardware por parte de los consumidores brasileños.

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Expansión de Infraestructura Digital y Fibra Optica

La infraestructura fija continuó su trayectoria ascendente, liderada por la fibra optica. Los ingresos de este servicio aumentaron un 5,7% hasta los 2.100 millones de reales. La base de clientes de fibra optica creció un 10,8% interanual, alcanzando los 8,4 millones de hogares y negocios conectados. La tasa de penetración en el mercado residencial se elevó un punto porcentual adicional, situándose en el 26%.

Vivo invirtió 2.600 millones de reales durante el trimestre, representando el 16% de sus ingresos netos. Estos recursos se destinaron principalmente a la modernización de la red móvil y fija para atender la creciente demanda de datos y mejorar la experiencia del cliente. Como resultado de estas inversiones, la operadora cubre ahora más del 73% de la población brasileña con tecnología 5G, consolidando una cuota de mercado del 39,6% en este segmento avanzado.

En total, la compañía gestiona 120,2 millones de accesos totales en toda su red. La presencia geográfica de Vivo se extiende a través de 1.012 municipios en Brasil, garantizando una cobertura amplia y diversa. La estrategia de fortalecer la calidad de la red se presenta como un pilar fundamental para generar valor a largo plazo y mantener la competitividad en un mercado altamente dinámico.

Nuevos Negocios y Retorno al Accionista

Los nuevos negocios y servicios digitales representan actualmente el 12,5% de los ingresos totales de Vivo. El portafolio B2B generó 5.600 millones de reales, lo que equivale al 8,9% del total de ingresos y muestra un crecimiento del 10,9%. Esta diversificación hacia servicios empresariales y soluciones digitales complementa el modelo de negocio tradicional de telecomunicaciones.

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En cuanto a la política de retorno al accionista, Telefonica Brasil ha distribuido 7.300 millones de reales en el año 2026 hasta la fecha. La empresa mantiene un programa de recompra de acciones valorado en hasta 1.000 millones de reales. Además, prevé realizar pagos adicionales mediante Cupones de Juros sobre Capital Proprio (JCP).

La compañía reafirmó su compromiso de distribuir a sus accionistas al menos el 100% del beneficio neto generado en 2026. Este enfoque orientado a la rentabilidad y la devolución de capital refuerza la confianza de los inversores en la capacidad de la operadora para convertir su crecimiento operativo en valor tangible para sus propietarios.