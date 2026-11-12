Telefónica registra 464 millones de beneficio neto en los primeros nueve meses de 2026

La compañía presidida por Marc Murtra invierte pérdidas en ganancias y revisa al alza sus objetivos financieros tras un crecimiento del 21,6% en operaciones continuadas.

Telefónica ha presentado sus resultados financieros correspondientes a los nueve primeros meses del año 2026 ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores ( CNMV), marcando un cambio drástico en la trayectoria del grupo. La operadora, bajo la presidencia de Marc Murtra, registró un beneficio neto de 464 millones de euros durante este periodo, consolidando una recuperación significativa frente a las pérdidas de 1.080 millones de euros que había acumulado en el mismo tramo del ejercicio 2025.

Evolución de ingresos y operaciones continuadas

El informe detallado a la CNMV revela que las operaciones continuadas del grupo generaron un beneficio neto de 1.333 millones de euros, lo que representa un incremento del 21,6 por ciento respecto al periodo anterior. Este fuerte rendimiento financiero contrasta con el desempeño de las actividades discontinuadas o en proceso de desinversión, como las operaciones en Hispanoamérica, las cuales aportaron un resultado negativo de 870 millones de euros, reflejando una caída del 60 por ciento.

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En cuanto a la facturación total, Telefónica alcanzó los 24.825 millones de euros entre enero y septiembre de 2026. Esta cifra supone un incremento del 2,8 por ciento a tasa de cambio real, lo que equivale a un aumento del 1,0 por ciento cuando se analiza a tasa constante, mostrando una resiliencia notable en un entorno macroeconómico complejo.

Expansión del mercado español y deuda

El mercado español sigue siendo un pilar fundamental para la estrategia de la compañía, ya que los ingresos nacionales llegaron a los 9.828 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026. Este comportamiento representa un crecimiento del 2,5 por ciento, convirtiéndolo en la mayor tasa de expansión registrada por la entidad en más de 15 años.

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Además de mejorar la rentabilidad operativa, Telefónica ha logrado una reducción sustancial en su estructura de capital. El grupo redujo su deuda hasta los 25.186 millones de euros a finales de septiembre de 2026, lo que implica un descenso del 10,8 por ciento en comparación con un año antes. Este ajuste se logró mediante un recorte de 1.600 millones de euros durante los primeros nueve meses del ejercicio, marcando la mayor reducción en este concepto desde 2021.

Revisión de objetivos y dividendo

La solidez de estos resultados ha permitido a la entidad revisar al alza varios de sus objetivos financieros fijados para el conjunto del ejercicio a tasa constante. Esta modificación tiene en cuenta los tipos de cambio promedio de los nueve primeros meses de 2026, mantiene el perímetro constante y excluye expresamente a Venezuela para garantizar una proyección más precisa.

Con base en esta mejora en la salud financiera, la compañía confirmó el pago de un dividendo en efectivo de 0,15 euros por acción correspondiente al ejercicio 2026. El desembolso se ejecutará en junio de 2027, previa aprobación de la junta general de accionistas, continuando con la política de retribución al accionista iniciada en junio de 2026 con un importe idéntico correspondiente al segundo tramo del dividendo de 2025.

Rendimiento consolidado en Brasil y España

La tendencia positiva se consolidó especialmente en el tercer trimestre, donde la facturación global alcanzó los 8.433 millones de euros, un 4,8 por ciento más en tasa de cambio real. Las ganancias casi se triplicaron (+191,1%) hasta los 802 millones de euros, impulsadas por un beneficio neto de 860 millones de euros en operaciones continuadas.

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Este periodo cerró el cuarto trimestre consecutivo de crecimiento simultáneo en las principales métricas financieras en España y Brasil. La fortaleza en ingresos, Ebitda ajustado y flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos (OpCFaL) sostiene la confianza en la capacidad de gestión de Marc Murtra y su directivo.