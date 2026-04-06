Telefónica reduce provisiones fiscales en un 25% gracias a victorias judiciales y una gestión eficiente

Telefónica disminuye sus provisiones para conflictos fiscales con la Hacienda española, gracias a resoluciones favorables en litigios y una gestión más eficiente, liberando recursos y fortaleciendo su posición financiera.

Telefónica ha logrado reducir significativamente sus provisiones para conflictos fiscales con la Hacienda española en el año 2025, disminuyendo un 25% la cantidad destinada a este fin. Las provisiones, que inicialmente se situaban en 480 millones de euros, han sido rebajadas a 362 millones de euros.

Esta reducción, equivalente a 118 millones de euros, es resultado de la resolución favorable de varios expedientes y de una gestión más eficiente de las actas de inspección por parte de la compañía. Esta gestión ha permitido a Telefónica liberar recursos que anteriormente se encontraban bloqueados debido al riesgo de litigio, fortaleciendo así su posición financiera y reduciendo el perfil de riesgo fiscal a largo plazo. Entre los conflictos resueltos o con avances positivos para la compañía, destaca un importante respaldo judicial relacionado con la normativa europea. Durante años, existieron dudas legales sobre la compatibilidad de ciertos beneficios fiscales aplicados por España a las grandes corporaciones con el marco legal de la Unión Europea, generando reticencias por parte de Bruselas. Sin embargo, la justicia ha respaldado la postura de la Hacienda española, beneficiando indirectamente a Telefónica. Esta victoria judicial ha permitido a la operadora confirmar la disponibilidad de 334 millones de euros en créditos fiscales, que representan ahorros en impuestos para ejercicios futuros y que anteriormente estaban sometidos a incertidumbre, consolidando así el balance de la empresa.\Otro éxito relevante en 2025 ha sido la ejecución de sentencias favorables derivadas de cambios legislativos anteriores, que fueron declarados inconstitucionales. Telefónica ha recibido un cobro de 43 millones de euros gracias a la ejecución parcial de una sentencia de la Audiencia Nacional, fechada el 22 de mayo de 2025. Esta sentencia aborda los efectos de la inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley 3/2016, una norma que incrementó el Impuesto sobre Sociedades y que fue objeto de múltiples recursos por parte de grandes empresas españolas. De esta cantidad, 39,5 millones de euros corresponden a la devolución de ingresos indebidos por la aplicación de dicha norma. Adicionalmente, la compañía ha recuperado 17 millones de euros por la devolución de retenciones presentadas en la liquidación del impuesto de sociedades del ejercicio 2024, lo que supone una inyección directa de capital y la resolución de estos asuntos específicos. A pesar de estos logros, la relación con la Agencia Tributaria no está exenta de fricciones, existiendo aún conflictos abiertos que justifican la provisión de 362 millones de euros. Un punto de inflexión reciente ocurrió en octubre de 2025, tras la conclusión de un procedimiento de inspección que abarcaba los años 2018 a 2021. Este proceso tuvo resultados mixtos: se firmaron actas con acuerdo en temas menores, principalmente relacionados con ajustes en precios de transferencia; sin embargo, Telefónica ha expresado su disconformidad en aspectos clave que constituyen el grueso del conflicto pendiente. \En los últimos años, Telefónica ha recuperado decenas de millones de euros en litigios exitosos contra Hacienda, principalmente a raíz de sus inversiones internacionales y diversos cambios en la normativa fiscal. En la última década, la compañía, presidida por Marc Murtra, ha ganado pleitos fiscales por un total superior a los 2.500 millones de euros, lo cual ha sido fundamental para reducir su endeudamiento y mejorar sus estados financieros. La victoria más emblemática se produjo en 2022 con el caso Lycos, donde el Tribunal Supremo obligó al Estado a devolverle 1.316 millones de euros. Este conflicto se originó por las pérdidas generadas tras la compra de la tecnológica Lycos en el año 2000, permitiendo finalmente que esas pérdidas se utilizaran para reducir impuestos, y obligando a Hacienda a pagar, además de la cuota principal, más de 500 millones en intereses de demora. A este hito se suman otros reembolsos significativos, como los 702 millones de euros recuperados en 2019 tras una inspección de los ejercicios 2008 a 2011. Estos litigios suelen centrarse en la interpretación de las deducciones por inversiones internacionales y créditos fiscales en el extranjero. Para Telefónica, estos contenciosos representan una estrategia financiera crucial, dado que la duración de los procesos, a menudo superior a una década, genera intereses millonarios que incrementan las devoluciones finales. En lo que respecta a la gestión de activos fiscales, el informe anual de 2025 detalla que Telefónica mantiene un volumen considerable de bases imponibles negativas pendientes de aplicación en el Grupo Fiscal en España. A 31 de diciembre de 2025, esta cifra asciende a 2.145 millones de euros, lo que le proporciona un importante colchón fiscal para compensar beneficios futuros o posibles ajustes de Hacienda





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