Telefónica lidera la millonaria licitación de telecomunicaciones estratégicas del Ministerio de Defensa

El operador español se posiciona como el principal candidato en el acuerdo marco de 258 millones de euros para la red I3D, destacando su dominio en los lotes más costosos.

El panorama de las telecomunicaciones estratégicas en España está experimentando un movimiento significativo con la reciente licitación lanzada por el Ministerio de Defensa. Se trata de un acuerdo marco de gran envergadura, valorado en una cifra que puede alcanzar los 258 millones de euros, destinado específicamente a la contratación de servicios e infraestructuras de telecomunicaciones para la I3D . Esta red, conocida como la red de comunicaciones privada y estratégica, es fundamental para garantizar la seguridad nacional y la eficiencia en las operaciones militares, asegurando que el flujo de información sea constante, seguro y resistente ante cualquier tipo de interferencia o ataque externo.

La estructura de este contrato es compleja y se ha dividido en ocho lotes diferentes para cubrir todas las necesidades tecnológicas del organismo. Dentro de este proceso, Telefónica ha emergido como la entidad con mayor ventaja competitiva, habiéndose consolidado como la única candidata en los dos lotes más voluminosos del acuerdo. El lote más crítico es el primero, centrado en los servicios e infraestructuras de datos, telefonía y localización.

En esta etapa, la compañía española compitió directamente con el operador Orange, pero tras una exhaustiva revisión de las propuestas, la oferta de la empresa gala no fue seleccionada para continuar en el proceso. Como resultado, Telefónica se ha quedado sola en la carrera por este contrato, cuyo importe máximo asciende a la notable cifra de 105,22 millones de euros.

Además, el operador también ha sido el único en pujar por el lote dedicado al apoyo técnico y logístico, reforzando así su posición dominante en la infraestructura base de la red I3D. Asimismo, ha logrado imponerse en otro lote menor, valorado en 1,34 millones de euros, superando la oferta de un competidor no detallado. Sin embargo, la competencia sigue siendo intensa en el resto de los lotes, donde se disputan importes que suman aproximadamente 85 millones de euros adicionales.

En dos de estos lotes, Telefónica, Orange y Vodafone se encuentran en una lucha directa. Uno de ellos, valorado en casi 37 millones de euros, se enfoca en los servicios e infraestructuras de telefonía móvil, mientras que el segundo, con un valor de 3,32 millones, aborda necesidades más específicas de conectividad.

Por otro lado, el segmento de las comunicaciones satelitales, valorado en casi 30 millones de euros, presenta un escenario diverso donde compite una unión temporal de empresas conformada por Telefónica e Hisdesat, esta última siendo la rama de servicios militares de Hispasat y controlada actualmente por Indra. En este apartado también participan Orange y otras entidades interesadas en el despliegue de capacidades espaciales. El proceso de adjudicación también contempla aspectos críticos como la seguridad en las comunicaciones visuales.

El lote destinado a los servicios e infraestructuras de videoconferencia segura, con una valoración de 15,77 millones de euros, cuenta con la participación de Vodafone y otras firmas tecnológicas. Por su parte, el lote 6, referido a los servicios de soporte y atención a los usuarios, parece haber tenido una respuesta limitada, siendo Telefónica la única entidad postulada para hacerse con este contrato específico.

Actualmente, el proceso se encuentra en una fase decisiva, ya que las valoraciones efectuadas por la mesa de contratación deben ser formalizadas oficialmente. Se espera que este anuncio se produzca en el corto plazo, definiendo así el mapa de proveedores que sostendrán la arquitectura de comunicaciones del Ministerio de Defensa para los próximos años, asegurando la interoperabilidad y la vanguardia tecnológica de las Fuerzas Armadas españolas





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