Telefónica eleva previsiones de EBITDA y confirma dividendo

Telefónica reporta beneficio neto y mejora guías financieras para 2026, recortando solo ingresos. Confirma dividendo de 0,15 euros y reducción de deuda clave para su estrategia.

Telefónica ha apresentado unos resultados financieros sólidos para el tercer trimestre de 2026, marcando un giro definitivo en su trayectoria de rentabilidad. La operadora ha confirmado el beneficio neto de 464 millones de euros acumulado en los primeros nueve meses del año, lo que representa una reversión total respecto a las pérdidas de 1.080 millones de euros registradas en el mismo periodo durante 2025. Este retorno a la ganancia se debe principalmente a la fortaleza de las operaciones continuadas, que generaron 1.333 millones de euros, frente a las pérdidas de 870 millones procedentes de activos descontinuados.

Mejora de EBITDA y flujo de caja

La operadora de telecomunicaciones ha elevado sus previsiones financieras para el ejercicio completo, destacando un crecimiento del EBITDA ajustado. Para el total de los nueve primeros meses, este indicador ha alcanzado los 8.846 millones de euros, lo que supone un aumento del 4,6% a tipos de cambio reales y del 2,5% a tasas constantes. Telefónica ha señalado que este incremento constituye el mayor avance en la última década impulsado por el rendimiento en España y Brasil. Para el año completo, la compañía ha ajustado su previsión de crecimiento del EBITDA hacia arriba, situándola ligeramente por encima del 2,5%.

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El flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos también ha mostrado un comportamiento excepcional, llegando a 1.364 millones de euros en el tercer trimestre. Esta cifra refleja un aumento del 10,6% a tasas de cambio reales y del 7,2% a tasas constantes. En consecuencia, Telefónica ha actualizado su objetivo de crecimiento para este métrico financiero hacia niveles superiores al 3,5% para el ejercicio completo. Asimismo, la previsión de flujo de caja libre se ha incrementado hasta aproximadamente 3.100 millones de euros, superando la expectativa previa de 3.000 millones.

Posiciones de las partes y mercados

A pesar del optimismo general, la compañía ha recortado sus expectativas de ingresos para 2026 debido a la evolución negativa en Reino Unido y Alemania. La nueva guía sitúa el crecimiento de los ingresos entre el 1% y el 1,5%, reduciendo la horqueta anterior que oscilaba entre el 1,5% y el 2,5%. En el tercer trimestre específico, Telefónica ha reportado ingresos de 8.433 millones de euros, un aumento del 4,8% a tasas reales y del 2,2% a tasas constantes. El acumulado de los nueve meses alcanza los 24.825 millones de euros, un 2,8% más a tasas de cambio reales.

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Los resultados del tercer trimestre aislado muestran un beneficio neto de 802 millones de euros, impulsado por un resultado operativo de 860 millones en operaciones continuadas. Las pérdidas de 58 millones provienen de ajustes por ventas en Chile y Colombia. Telefónica ha destacado haber cerrado su cuarto trimestre consecutivo de crecimiento simultáneo en las principales métricas financieras, tanto a tipos reales como constantes. La compañía ha mantenido su compromiso de reducir la deuda en 1.600 millones de euros, acercándose al objetivo de apalancamiento de 2,5 veces EBITDAaL para 2028.

Impacto real y próximos pasos

La solidez operativa permite a Telefónica confirmar el dividendo de 0,15 euros por acción en efectivo correspondiente al ejercicio 2026, cuyo pago está previsto para junio de 2027 tras la aprobación de la Junta General. Este monto se suma al pago ya realizado en junio de 2026, que correspondía al segundo tramo del dividendo de 2025. La estrategia mantiene una ratio de inversión sobre ingresos (capEx/ingresos) estable alrededor del 12%. Estos movimientos consolidan la recuperación de la teleco tras las minusvalías por ventas latinoamericanas y provisiones para ERE de años anteriores.