Telefónica alcanza beneficio de 464 millones y eleva objetivos financieros para 2026

Telefónica registra 464 millones de beneficios hasta septiembre al normalizar cuentas latinoamericanas. La compañía reduce deuda 10,8%, confirma dividendo de 0,15 euros y revisa al alza sus previsiones de crecimiento para 2026 impulsada por la fortaleza en España.

Telefónica ha vuelto a registrar beneficios netos alcanzando 464 millones de euros acumulados hasta septiembre, un resultado que marca un punto de inflexión tras la absorción de los ajustes contables derivados de sus operaciones de venta en el mercado latinoamericano. Este incremento del 191,1% en comparación con el mismo periodo de 2025 representa los primeros resultados operativos sin impactos extraordinarios negativos en más de un año, permitiendo a la operadora multibursátil normalizar su estructura financiera y proyectar una senda de recuperación sostenible.

Mecanismo de Recuperación y Estructura de Deuda

La clave de esta mejora en la cuenta de resultados radica en la asunción definitiva de los impactos contables por la desinversión de sus negocios en Latinoamérica, lo que eliminó las cargas extraordinarias que venían lastrando las cifras previas. En paralelo, la estrategia de despalancamiento ha sido contundente: la deuda total del grupo se situó en 25.186 millones de euros a finales de septiembre, lo que supone una reducción del 10,8% respecto al nivel de hace un año. Este recorte de aproximadamente 1.600 millones de euros en los nueve primeros meses del ejercicio constituye la mayor bajada acumulada registrada desde 2021, demostrando la eficacia de la generación de caja y los ajustes en activos.

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Posiciones de Stakeholders y Análisis de Mercado

Los resultados, remitidos a los mercados este jueves, han sido recibidos con optimismo por la comunidad inversora, especialmente tras la confirmación de la política de retribución al accionista. Telefónica ha confirmado un dividendo de 0,15 euros por acción en efectivo correspondiente al ejercicio 2026, cuyo pago está programado para junio de 2027 si la Junta General de Accionistas aprueba la propuesta. Esta decisión refuerza la liquidez directa para los titulares de acciones y valida la capacidad de la compañía para sostener sus distribuciones. Asimismo, analistas del sector como UBS han señalado que una ampliación de capital del 10% podría potencialmente reducir la deuda en un 10%, facilitando así nuevas inversiones estratégicas sin comprometer la solvencia a largo plazo.

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Impacto Real en Operaciones y Perspectivas Futuras

La fortaleza operativa se ha sustentado fundamentalmente en el desempeño de Telefónica España, que registró su mayor incremento de ventas en quince años. Los ingresos del grupo global crecieron un 1% hasta los 24.825 millones de euros a tipo de cambio constante, eliminando la volatilidad monetaria. La división residencial (B2C) lideró el volumen con 14.678 millones, seguida por el negocio empresarial (B2B) con 5.950 millones y el mayorista con 4.197 millones. El Ebitda ajustado, excluyendo reestructuraciones y deterioros, subió un 2,5% hasta 8.846 millones, impulsado por la subida de ingresos en España del 2,5% y el logro de un ARPU de 90,4 euros gracias a la expansión de la fibra óptica con 14,5 millones de accesos y una cobertura 5G del 96%.

Redefinición de Objetivos Financieros y Próximos Pasos

Ante este panorama favorable, Telefónica ha elevado sus objetivos financieros anuales para 2026, ajustando las expectativas de crecimiento hacia arriba. La operadora ahora apuesta por un crecimiento del Ebitda ajustado por encima del 2,5%, un flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos (OpCFaL) superior al 3,5% y un flujo de caja libre (FCF) cercano a los 3.100 millones. Además, introduce un nuevo objetivo de crecimiento de ingresos de servicio en torno al 1,5% para 2026 y mantiene la meta de reducir el apalancamiento hacia 2,5 veces Ebitda AL para 2028. Estas cifras, combinadas con una inversión del grupo de 3.005 millones, consolidan la hoja de ruta de la compañía para los próximos años, alejándose de las pérdidas anteriores y enfocándose en la eficiencia operativa y la rentabilidad.