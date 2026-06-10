El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, interviene en la sesión de control al Gobierno, este miércoles en el Congreso. El cuadro macroeconómico de los Presupuestos Generales del Estado se presentará el 23 de junio.

Teherán responde a las últimas agresiones de EEUU con ataques contra bases estadounidenses en Baréin y Jordania . El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo , interviene en la sesión de control al Gobierno, este miércoles en el Congreso.

Carlos Cuerpo, vicepresidente primero y ministro de Economía, ha anunciado que el cuadro macroeconómico de los Presupuestos Generales del Estado se presentará el 23 de junio. El cuadro macro incluirá las previsiones macroeconómicas y la senda fiscal para los próximos tres años. La presentación del cuadro macro es un paso clave en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, tras la publicación de la orden ministerial de Hacienda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció recientemente la intención de presentar los Presupuestos para el año que viene y ya se ha publicado la orden ministerial de Hacienda que supone el pistoletazo de salida de la tramitación de este proyecto. El próximo paso será la presentación del cuadro macro, que Cuerpo ha avanzado que será el 23 de junio. En este cuadro, el Gobierno fija las previsiones macroeconómicas y la senda fiscal para los próximos tres años.

El Tribunal de Cuentas hará un informe jurídico sobre las consecuencias de prorrogar los Presupuestos Generales del Estado. La división en el Gobierno por el IRPF es un tema que divide a los partidos políticos, con Sumar exigiendo 'deflactarlo' en rentas menores de 30.000 euros y el PSOE ni se lo plantea





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