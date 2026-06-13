Teherán pide cautela sobre un acuerdo de paz con Pakistán mientras crece el debate por la Formación Profesional en España

Noticias diversas: Irán frena expectativas de paz con Pakistán; el caso de Noelia Márquez reivindica la FP como alternativa universitaria; la UE regulación precios energéticos; y golpe al narcotráfico en el Estrecho.

Teherán ha frenado el optimismo de Pakistán respecto a una posible firma de paz inminente, pidiendo cautela al hacer comentarios sobre plazos concretos. Este gesto diplomático subraya la complejidad de las negociaciones en la región.

Mientras tanto, en el ámbito educativo español, el caso de Noelia Márquez ilustra las alternativas a la vía universitaria tradicional. Noelia obtuvo un 13,2 en la Selectividad, una nota excelente, pero no le bastó para acceder a Medicina ni Odontología en las universidades públicas andaluzas. En lugar de insistir en la vía universitaria, optó por un Grado Superior de Mecatrónica en Formación Profesional (FP), donde asegura haber adquirido habilidades laborales más prácticas y útiles que durante el Bachillerato.

Su experiencia desafía el prejuicio de que la FP es una opción para quienes no pueden estudiar y reivindica su valor en el mercado laboral actual. Noelia, de 23 años, recomienda a los jóvenes que exploring otras opciones formativas, destacando que la FP ofrece una vía más directa al empleo y una formación aplicada.

En palabras de José Luis Graíño, profesor del IES La Rábida en Huelva, si volviera a ser adolescente optaría directamente por un Grado Medio antes que por el Bachillerato, señalando que en la FP se aprende un oficio concreto. Noelia coincide: "En Bachillerato te enseñan a estudiar, pero ya está. En la FP consigo ser más útil para la empresa que me contrate".

Su testimonio, junto con el de otros como Mario, quien suspendió la PAU y ahora factura 30.000 euros al mes, evidencia que la FP puede ser una elección estratégica. A nivel de políticas europeas, la UE ha marcado normas para frenar el auge de los precios de los combustibles en edificios y transporte a partir de 2028, mientras que en operaciones contra el narcotráfico, la Guardia Civil y Marruecos frustraron un alijo de casi 5.000 kilos de hachís en el Estrecho.

Por último, el sector agrícola español también enfrenta desafíos, como señala Andrés, un agricultor que denuncia la imposibilidad de competir con Marruecos, donde los costes laborales son mucho más bajos





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