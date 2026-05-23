Teherán a punto de anuncios: Ahmad Vahidi, opositor a cualquier acuerdo con Washington, está definiendo los próximos movimientos

Entre las dificultades que enfrenta la negociación sobre el conflicto entre Irán y Estados Unidos está un notorio comandante iraní sancionado por Estados Unidos y buscado por la Interpol. Ahmad Vahidi si controla y guía a la Guardia Revolucionaria Islámica, fuerza que obstruye eficazmente latrafficación en el puesto de control petrolero más importante del mundo, el estrecho de Ormuz, mientras sostiene posturas intransigentes contra cualquier acuerdo con Washington. Los expertos consideran a Vahidi como uno de los oponentes más radicales del Gobierno de EE.UU.

CNN — Mientras las negociaciones sobre la guerra en Irán penden de un hilo, un notorio comandante iraní, sancionado por Estados Unidos y buscado por la Interpol, está ayudando a definir los próximos movimientos de Teherán.

El general de brigada Ahmad Vahidi, comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), asumió el cargo tras la muerte de su predecesor, Mohammad Pakpour, en ataques estadounidenses e israelíes el 28 de febrero, el primer día de la guerra. Sancionado por Estados Unidos por su papel en la represión de las protestas internas y buscado por la Interpol por su presunta participación en un atentado con bomba en Argentina hace tres décadas, Vahidi es uno de los opositores más acérrimos a cualquier compromiso con Washington y, según los expertos, es incluso más radical que Pakpour





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