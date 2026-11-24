El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictamina que Polonia, Letonia y Lituania vulneraron derechos fundamentales de migrantes en 2021 y 2022.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictaminado que Polonia, Letonia y Lituania violaron derechos fundamentales de migrantes en sus fronteras con Bielorrusia durante el período comprendido entre 2021 y 2022. La Gran Sala del tribunal, con sede en Estrasburgo, reconoció las dificultades inherentes al control fronterizo pero estableció que ninguna situación justifica el incumplimiento de las obligaciones de derechos humanos.

El fallo sobre las devoluciones y condiciones inhumanas

Las autoridades estatales tienen derecho a regular la entrada de extranjeros, pero esta facultad no les exime de garantizar la protección de los migrantes, incluso bajo presión organizada por terceros países. El tribunal concluyó que las expulsiones sumarias a Bielorrusia infringieron la prohibición de tratos inhumanos o degradantes recogida en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en casos de personas especialmente vulnerables.

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Se consideró probado que Bielorrusia instrumentalizó la migración con el objetivo de desestabilizar a los países vecinos y debilitar su control fronterizo. Esta práctica implica tratar a los seres humanos como instrumentos, lo cual constituye una forma de explotación por su propia naturaleza. Los Estados deben identificar vulnerabilidades evidentes, como la condición de menor, antes de proceder a cualquier devolución.

Sentencias específicas contra Polonia y Letonia

En el caso contra Polonia, relacionado con ciudadanos afganos, la Gran Sala determinó que las autoridades vulneraron el artículo 3 al expulsar a uno de los demandantes el 20 de octubre de 2021 sin evaluar sus necesidades de protección. Asimismo, se constató una vulneración adicional por impedir el acceso a abogados y no respetar las medidas provisionales dictadas por el tribunal.

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En el procedimiento contra Letonia, los jueces establecieron que la devolución de cinco menores y sus familiares también infringió el artículo 3. Además, calificaron como degradantes las condiciones en las que varios migrantes permanecieron en la zona fronteriza, expuestos al frío, la lluvia, con refugio insuficiente y con acceso limitado a alimentos y servicios sanitarios durante su estancia.

La postura de Lituania y las críticas de la ONG Pro Iura

Respecto al caso contra Lituania, que involucraba a cuatro ciudadanos cubanos, la Gran Sala no encontró vulneraciones del artículo 3 derivadas de las devoluciones a Bielorrusia. No obstante, declaró ilegales sus detenciones al constatar que no fueron informados adecuadamente de los motivos ni pudieron recurrirlas ante los tribunales.

La ONG Pro Iura, que apoyó a los solicitantes de asilo en el caso lituano, criticó la sentencia calificándola de retroceso significativo en la jurisprudencia sobre la protección frente a las devoluciones en caliente. Consideran que la decisión es incompatible con la importancia fundamental que el derecho internacional otorga al principio de no devolución.

Impacto jurídico y próximos pasos legales

El tribunal reiteró que, en las circunstancias más difíciles, ninguna persona puede ser expuesta a un trato que alcance el umbral mínimo de gravedad establecido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Las sentencias subrayan la necesidad de evaluar las necesidades de protección antes de cualquier medida de expulsión.

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Los demandantes en el caso lituano expresaron que esperaron cuatro años a que se reconociera lo ocurrido en la frontera, describiendo la decisión actual como muy difícil de aceptar. Este fallo establece precedentes importantes sobre la gestión fronteriza y los derechos de los migrantes en contextos de presión política externa.