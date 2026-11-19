El sector aeroespacial y de defensa español alcanzó 18.034 millones en 2025 con 11,6% de crecimiento. TEDAE exige estabilidad presupuestaria para garantizar sostenibilidad industrial.

La industria española de defensa y aeroespacial ha registrado un hito financiero sin precedentes durante el año 2025, consolidando su posición como un motor económico estratégico para la nación. Según los datos oficiales presentados por la asociación TEDAE junto con la consultora PwC, el sector alcanzó una facturación récord de 18.034 millones de euros. Este resultado representa un incremento del 11,6 por ciento en comparación con el ejercicio anterior de 2024, demostrando una resiliencia notable frente a la incertidumbre global.

Cifras récord impulsadas por la exportación

El análisis detallado revela que la competitividad internacional de las empresas españolas en este sector es innegable, ya que más del 50 por ciento de las ventas totales provienen exclusivamente del mercado exterior. Alberto Gutiérrez, presidente de TEDAE, subraya que superar la competencia en el ámbito internacional confirma que el tejido industrial nacional cuenta con capacidades técnicas de primer nivel. Esta capacidad exportadora es fundamental para entender la solidez del sector, que no solo abastece demandas nacionales sino que se posiciona como un actor clave en la cadena de suministro europea.

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La presencia de estas compañías en programas europeos de alta tecnología, sumada a su capacidad dual entre el ámbito militar y el civil como aeronáutica o espacio, refuerza su atractivo global. Los datos de 2025 actúan como un termómetro preciso de esta eficacia, situando a España entre los jugadores más relevantes en la fabricación de sistemas avanzados y soluciones de seguridad.

Exigencias de estabilidad presupuestaria plurianual

A pesar del éxito financiero, los líderes del sector, encabezados por Alberto Gutiérrez, han lanzado una alerta clara sobre la necesidad urgente de previsibilidad política y económica. Se reclama la implementación de acuerdos de Estado que salvaguarden los presupuestos de defensa más allá de los cambios de gobierno habituales. Esta estabilidad es vital porque las industrias de defensa operan con ciclos de inversión a largo plazo que no pueden permitirse interrupciones o frenazos súbitos.

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Los informes técnicos destacan que la diferencia en la generación de riqueza entre una empresa con un flujo de inversión sostenido y otra sometida a volatilidad puede alcanzar hasta un 10 por ciento en un periodo de tres años. Por ello, se insiste en la importancia de garantizar planes de defensa multilegislatura que ofrezcan las garantías necesarias para que las inversiones se traduzcan en crecimiento industrial real y estable.

Rol estratégico de las pymes y programas PEM

La estructura del mercado está evolucionando para integrar a las pequeñas y medianas empresas tecnológicas como protagonistas esenciales junto a las grandes compañías tractoras. Este enfoque busca fortalecer una cadena de suministro integrada, ágil y capaz de responder a la rápida evolución tecnológica militar. La innovación es un pilar central, ya que el sector invierte una media del 9 por ciento de su facturación en investigación, desarrollo e innovación.

Un aspecto crucial de esta estrategia es la aprobación de los Programas Especiales de Modernización, conocidos por sus siglas como PEM. Para el año 2026, la mayoría de los 15 programas previstos ya se han aprobado, aunque aún restan los reales decretos que adjudican su desarrollo. Se espera que estos instrumentos se finalicen antes de que termine la legislatura actual para garantizar la continuidad operativa.

Los PEM imponen condiciones estrictas que exigen que el 80 por ciento de la actividad se realice en España y el 90 por ciento en Europa. Esta medida es fundamental para reforzar la soberanía nacional y asegurar que el dinero público genere impacto económico local. Actualmente, el sector maneja un portafolio de aproximadamente 95 programas de defensa, lo que evidencia la magnitud del trabajo en curso.

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Impacto económico y retorno de la inversión

La inversión en defensa se presenta no solo como una necesidad de seguridad, sino como una oportunidad de retorno económico multiplicado. Se estima que cada euro invertido por la administración se transforma en dos euros de beneficio para la sociedad en su conjunto. Este retorno incluye mejoras tecnológicas que derivan en aplicaciones civiles y un aumento del valor añadido en la industria nacional.

Ahead, el gran desafío para la industria consiste en convertir el actual impulso inversor en capacidades industriales sólidas y sostenibles a largo plazo. La combinación de la dualidad tecnológica, la fuerte base exportadora y la futura estabilidad legislativa define la hoja de ruta para mantener este ciclo de crecimiento y consolidar a España como una potencia en el sector aeroespacial y de defensa europeo.