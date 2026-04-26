Tecnología española para prevenir accidentes laborales: un dispositivo que alerta de peligros inminentes

Un innovador dispositivo español desarrollado por Halotech AI monitoriza en tiempo real las condiciones ambientales y fisiológicas del trabajador para anticipar y prevenir accidentes laborales, como golpes de calor, intoxicaciones o incluso problemas cardíacos. La reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales busca adaptar la normativa a los nuevos tiempos y garantizar la seguridad en todas las empresas.

La anticipación de peligros antes de que se materialicen siempre ha sido un desafío, casi una aspiración inalcanzable. Sin embargo, una innovadora tecnología desarrollada en España, fruto del ingenio de Halotech AI, promete revolucionar la seguridad laboral al alertar al trabajador sobre riesgos inminentes.

Este dispositivo, versátil y adaptable, está diseñado para proteger a los profesionales en una amplia gama de entornos, desde la construcción y la minería hasta el trabajo agrícola y la conservación de árboles. Su funcionamiento se basa en la monitorización constante de variables ambientales y fisiológicas clave, proporcionando una capa adicional de protección que podría significar la diferencia entre un día de trabajo seguro y un accidente grave.

La tecnología no solo se limita a detectar peligros evidentes, sino que también es capaz de anticipar situaciones de riesgo latente, como golpes de calor o intoxicaciones por sustancias químicas, ofreciendo al trabajador la oportunidad de tomar medidas preventivas antes de que sea demasiado tarde. El dispositivo integra sensores de última generación que miden en tiempo real la temperatura, la humedad, la calidad del aire y los niveles de ruido.

Además, incorpora un sistema de seguridad activa que previene colisiones con vehículos, un riesgo común en muchos entornos laborales. Todos estos datos se transmiten a una plataforma centralizada que analiza la información y genera alertas en caso de detectar alguna anomalía o situación de peligro. Manu Marín, CEO y fundador de Halotech AI, explica que el objetivo principal es salvar vidas y mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales.

La relevancia de esta tecnología se acentúa al considerar las estadísticas de accidentes laborales. En el año 2023, lamentablemente, 735 trabajadores perdieron la vida en España mientras desempeñaban sus funciones, y un alarmante número de 620.000 sufrieron algún tipo de accidente laboral. Estas cifras subrayan la necesidad urgente de implementar medidas de seguridad más efectivas y de aprovechar las ventajas que ofrece la tecnología para proteger a los trabajadores.

Mariano Sanz Lubeiro, secretario confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente, señala que España está experimentando una transformación en su modelo productivo, lo que conlleva la aparición de nuevos riesgos laborales, especialmente aquellos relacionados con la tensión, la salud psicológica y el cambio climático. En este contexto, la tecnología desarrollada por Halotech AI se presenta como una herramienta fundamental para abordar estos desafíos y garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores.

Además del dispositivo de monitorización ambiental y fisiológica, también se ha desarrollado una herramienta innovadora que mide las ondas cerebrales del trabajador a través de un dispositivo adosado al casco. Esta tecnología permite detectar anomalías en los datos que podrían indicar un riesgo de ictus, infarto de corazón, cansancio extremo o somnolencia. La detección temprana de estos parámetros puede prevenir accidentes graves y mejorar la salud de los trabajadores.

Los expertos están convencidos de que la tecnología tiene el potencial de prevenir hasta un 60% de los accidentes laborales actuales. La apuesta por la innovación en materia de seguridad laboral coincide con la revisión de la legislación vigente.

Precisamente, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar una reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, una normativa que data de 1995 y que necesita ser actualizada para adaptarse a los nuevos tiempos y a los desafíos que plantea la transición digital. Una de las principales novedades de la reforma es la obligatoriedad de que todas las empresas, independientemente de su tamaño, cuenten con un responsable de seguridad y salud en el trabajo.

Esta medida busca garantizar que todas las empresas tengan los recursos y la capacidad necesarios para identificar y gestionar los riesgos laborales de manera efectiva. La transición digital, si bien ofrece nuevas oportunidades, también introduce nuevos riesgos que deben ser abordados de manera proactiva. La tecnología, como la desarrollada por Halotech AI, se presenta como una solución clave para mitigar estos riesgos y proteger a los trabajadores.

La combinación de una legislación actualizada, una mayor concienciación sobre la importancia de la seguridad laboral y la implementación de tecnologías innovadoras puede contribuir significativamente a reducir el número de accidentes laborales y a mejorar las condiciones de trabajo en España. La seguridad laboral no es solo una obligación legal, sino también una responsabilidad ética y social que beneficia a todos





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