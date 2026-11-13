Técnicas Reunidas supera beneficios y sube previsiones 2026

Técnicas Reunidas registra un beneficio neto de 119,6 millones y confirma un récord histórico de pedidos. La empresa eleva su guía de ventas y márgenes para cerrar 2026 con fuerza.

La firma española de ingeniería y construcción Técnicas Reunidas ha presentado sus resultados correspondientes a los primeros nueve meses de 2026, destacando un crecimiento sostenido en la rentabilidad y un volumen de contratos sin precedentes. La compañía reportó un beneficio neto de 119,6 millones de euros, lo que representa un incremento del 12% respecto a los 106,9 millones que registró en el mismo periodo del año anterior.

Resultados económicos y márgenes operativos

Estos resultados se sustentan en unos ingresos totales que alcanzaron los 4.794,4 millones de euros, suponiendo un aumento del 4% en comparación con el ejercicio previo. En lo que respecta al tercer trimestre, la facturación se situó en 1.734 millones de euros, mostrando un ascenso del 17% respecto al periodo inmediatamente anterior. El resultado bruto de explotación, conocido como Ebitda , se fijó en 233,3 millones de euros, superando ligeramente el 1% los 232 millones del mismo periodo de 2025.

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Por su parte, el resultado operativo ( Ebit ) de los nueve primeros meses fue de 202,6 millones de euros, un 1% inferior al de 2025, con un margen sobre ventas del 4,2% frente al 4,4% de un año antes. Esta cifra incorpora un impacto de 45 millones por el conflicto en Oriente Medio y el beneficio de 37 millones por el laudo de Teesside, así como 30 millones menos destinados a dotar una provisión extraordinaria para litigios.

No obstante, la compañía ha señalado que no prevé provisiones adicionales a las ya reconocidas a comienzos de año. Excluyendo estos efectos, el Ebit subyacente aumentó un 21%, hasta los 247,6 millones de euros, con un margen sobre ventas del 5,2%. En el tercer trimestre, el Ebit alcanzó los 98 millones (+17%), elevando el margen al 5,7%.

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Dividendos y posición de tesorería

En línea con su política de retribución al accionista, Técnicas Reunidas anunció que distribuirá un dividendo a cuenta de 21 millones de euros en enero de 2027, retomando así el reparto de dividendos a cuenta. Al cierre de septiembre de 2026, la posición de caja neta se situó en 627,6 millones de euros, un 47% más respecto a los 427 millones de septiembre de 2025.

Esta cifra incluye una entrada de caja de 450 millones de euros por el anticipo del proyecto Upper Zakum y una salida de 133 millones derivada de la ejecución de las garantías del proyecto de BAPCO y del programa de recompra de acciones. El patrimonio neto alcanzó los 668,1 millones de euros tras haber reembolsado anticipadamente el préstamo participativo de 175 millones de la SEPI en diciembre de 2025.

Récord en cartera de pedidos y adjudicaciones

La cartera de pedidos de la compañía alcanzó a cierre de septiembre un récord de 14.141 millones de euros, un 23% más que un año antes. Por segmentos, 'upstream' y refino representa el 56% del total, gas natural el 38%, petroquímica el 6% y tecnologías de bajas emisiones menos del 1%. Las adjudicaciones acumuladas en los nueve primeros meses del año se dispararon un 98%, hasta los 7.552 millones de euros -de los cuales 1.679 millones correspondieron al tercer trimestre-.

Entre las principales adjudicaciones del periodo destacan dos paquetes para el desarrollo del yacimiento 'offshore' Upper Zakum en Emiratos Árabes Unidos por más de 5.000 millones de euros; el paquete tres del proyecto Dorra en Oriente Medio (más de 1.400 millones); la central eléctrica Greenlight para un centro de datos de Meta en Canadá (570 millones).

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También se incluyen los servicios EPmCm para la fase dos de Coastal GasLink en Canadá (más de 200 millones); y los trabajos de descarbonización de la planta siderúrgica de ArcelorMittal en Dunkerque (Francia). Entre las principales adjudicaciones del periodo destacan dos paquetes para el desarrollo del yacimiento 'offshore' Upper Zakum en Emiratos Árabes Unidos por más de 5.000 millones de euros.

Actualización de objetivos para 2026

A la vista de estos resultados, Técnicas Reunidas ha elevado sus previsiones para el conjunto de 2026: espera superar los 6.500 millones de euros en ventas y alcanzar un Ebit en torno a 295 millones (con un margen cercano al 4,5%), frente a su anterior estimación de unos 280 millones (margen del 4,3%).

La compañía puso en marcha el pasado 16 de septiembre un programa de recompra de acciones por importe de 50 millones de euros para adquirir aproximadamente dos millones de títulos, en torno al 2,5% del capital, que se suman al 2,7% de autocartera que ya posee.