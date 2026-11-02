Techumbres mudéjares de Toledo perdidas en EE.UU. por Arthur Byne

Las techumbres mudéjares del convento toledano se vendieron en 1931 al magnate Hearst. Su paradero sigue desconocido tras la intervención de Arthur Byne.

Las preciosas techumbres mudéjares que coronaban el convento Madre de Dios en Toledo desaparecieron definitivamente hacia Estados Unidos hace casi un siglo. Estas piezas, desmontadas en 1904 por las monjas para salvarlas de la ruina, fueron vendidas en 1931 al arquitecto Arthur Byne. Él actuaba como agente para el magnate de la prensa William Randolph Hearst. El paradero actual de estas obras maestras de la carpintería española sigue siendo un misterio absoluto para los expertos.

Desaparición de techumbres mudéjares en Toledo

Eduardo Sánchez Butragueño, director de la Real Academia de Bellas Artes de Toledo, lamenta profundamente la pérdida de estos tesoros. Señala que, en una época oscura para el patrimonio español, se perdió la parte más valiosa de este convento histórico. Aunque no era el edificio conventual más popular de la ciudad, la desaparición de sus artesonados del siglo XV duele profundamente. La situación del convento era crítica en 1904, momento en que las religiosas desmontaron las armaduras. Lo hicieron no por una gran estrategia de conservación, sino por pura supervivencia económica ante el derrumbe del edificio.

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La intervención de Arthur Byne y el mercado

Las maderas permanecieron protegidas bajo un chamizo durante casi tres décadas. Arthur Byne, quien se había establecido en España en la segunda década del siglo XX, tardó ese tiempo en localizar las piezas. Finalmente, logró ofrecérselas a su cliente más opulento, Randolph Hearst. La transacción se cerró en 1931 por un valor de 22.000 dólares. Sánchez Butragueño sospecha que el arquitecto pagó muy poco a las monjas, reflejo de las prácticas habituales de este supuesto hispanista. Esta realidad hace que la pérdida cultural sea aún más dolorosa para la comunidad académica y local.

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Contexto histórico y tráfico de arte español

Este caso no es único en España, pero sí especial por ocurrir en Toledo, una ciudad que no fue especialmente expoliada comparada con otras regiones. En la España rural o en lugares como Valladolid, la acción de figuras como Byne fue más dañina. Incluso en Torrijos hubo episodios célebres de liquidación artística. No obstante, el verdadero drama para Toledo llegó después, con la Guerra Civil, que se llevó conventos e iglesias enteras. El convento Madre de Dios, nacido en un antiguo palacio familiar, vivió su esplendor entre los siglos XV y XVII. El declive llegó en el XIX debido a exclaustraciones y desamortizaciones que dejaron a las comunidades sin recursos.

Búsqueda del rastro histórico perdido

Investigadores como José Miguel Merino de Cáceres y María José Martínez Ruiz estiman que unas doscientas techumbres históricas salieron de España. Muchas se encuentran en museos visitables, pero un número mayor está en residencias privadas de localización utópica. La dificultad para rastrear estas piezas es máxima, ya que la información de procedencia aparece en contadísimas ocasiones. Ahora, las fotografías y la divulgación en redes sociales podrían ayudar a recuperar esa huella. Sánchez Butragueño mantiene que la esperanza nunca hay que perderla en esta búsqueda perpetua del patrimonio perdido.