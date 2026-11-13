Tech Giants Face AI Debt Crisis: Nvidia, Apple, Amazon and Google

Analysis of the rising debt and valuation volatility in the tech sector. Nvidia, Apple, Amazon, and Alphabet confront infrastructure costs while maintaining strong financials.

Los principales gigantes tecnológicos han aumentado drásticamente sus inversiones en inteligencia artificial, lo que ha generado una creciente volatilidad en los mercados financieros debido a la acumulación de deudas y la incertidumbre sobre la rentabilidad de estos proyectos. Empresas como Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta y Oracle han emitido bonos por un valor de 271.000 millones de dólares durante este año para financiar su expansión en este sector, elevando su deuda a largo plazo, que incluye arrendamientos y otros pasivos, hasta alcanzar la cifra de un billón de dólares.

Deuda masiva y volatilidad del mercado

Las recientes correcciones en la valoración de estas empresas actúan como una señal de advertencia sobre los riesgos asociados a las gigantescas inversiones en infraestructura de inteligencia artificial. Los inversores comienzan a cuestionar los costes de dicha infraestructura, lo que ha provocado una enorme inestabilidad en las cotizaciones bursátiles. Adicionalmente, la construcción de centros de datos enfrenta una oposición social y regulatoria cada vez más fuerte, lo que complica aún más la situación financiera de los gigantes tecnológicos.

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El sentimiento negativo también se ve afectado por la compleja red de intereses comerciales y las participaciones cruzadas entre fabricantes de chips, proveedores de servicios en la nube y desarrolladores de modelos de inteligencia artificial. Esta circularidad genera dudas sobre la independencia de la demanda y la rentabilidad real de algunas inversiones, sumado a los compromisos fuera de balance que Goldman Sachs estima en 3,2 billones de dólares. Mientras tanto, Anthropic avanza con su oferta pública inicial y Nvidia continúa siendo un foco central de atención.

Nvidia supera crisis de liderazgo con resultados récord

La capitalización bursátil de Nvidia ha experimentado una caída significativa en las últimas semanas, disminuyendo desde 5,8 billones de dólares hasta los 4,0 billones de dólares, lo que representa una reducción del 31 por ciento. Esta caída fue impulsada principalmente por la salida de su consejero delegado, Jensen Huang, lo que reveló un estilo de gobernanza excesivamente personalista que ahora requiere mejoras. Sin embargo, los fundamentos financieros de la compañía siguen siendo muy potentes, con ingresos de 96.221 millones de dólares en su segundo trimestre finalizado en julio, un aumento del 106 por ciento interanual.

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El beneficio operativo ajustado de Nvidia también mostró un crecimiento excepcional, alcanzando los 63.956 millones de dólares, un incremento del 124 por ciento. Se prevé que el flujo de caja libre se acerque a los 100.000 millones de dólares en 2026, y el consenso de analistas anticipa un crecimiento muy sustancial durante los próximos años. Como parte de su estrategia financiera, el pasado agosto el grupo anunció un programa de recompra de acciones por valor de 150.000 millones de dólares.

Esta autorización representa el mayor programa aprobado hasta ahora por una compañía estadounidense, superando el récord anterior de 110.000 millones de dólares de Apple. Sumado a las autorizaciones pendientes, Nvidia destinará un total de 235.000 millones de dólares a recompras de acciones hasta enero de 2028, demostrando su capacidad para generar caja a pesar de las preocupaciones del mercado sobre su liderazgo corporativo.

Apple recupera el liderazgo y expande servicios

Apple ha recuperado el trono mundial por capitalización bursátil, superando a Nvidia con un valor de 5,14 billones de dólares. La cotización de la compañía ha subido un 28 por ciento en los últimos doce meses, respaldada por unos resultados financieros sólidos. En el año fiscal finalizado en septiembre, Apple registró ingresos de 478.834 millones de dólares, con un aumento del 15 por ciento, y un beneficio operativo de 158.063 millones de dólares, lo que supone un incremento del 19 por ciento.

Estos aumentos son considerados muy potentes para un grupo de la magnitud de Apple. El nuevo consejero delegado, John Ternus, se ha hecho cargo de una empresa con una cultura de dinamismo comercial que incluye el desarrollo de dispositivos plegables, nuevos productos y la integración de inteligencia artificial. La transformación del negocio de servicios, basado en una base instalada gigante y fiel, ha creado una fuente creciente de ingresos recurrentes y de alto margen a través de plataformas como App Store, iCloud, Music y TV+.

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Amazon lidera comercio y nube con inversiones agresivas

Amazon se mantiene como el líder mundial en comercio online y uno de los principales proveedores de infraestructura informática en la nube a través de su división Amazon Web Services, que contribuye con el 61 por ciento del beneficio operativo de la compañía. La empresa compite ferozmente con Walmart, Alibaba y Mercado Libre en distribución, y con Microsoft y Google en servicios tecnológicos. Entre sus grandes iniciativas destacan la automatización de almacenes, la expansión publicitaria y el desarrollo de inteligencia artificial mediante procesadores propios como Trainium y alianzas estratégicas con Anthropic.

En los nueve meses finalizados en septiembre, Amazon reportó ingresos de 584.069 millones de dólares, un aumento del 16 por ciento, y un beneficio operativo de 79.389 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 44 por ciento. Las inversiones de la compañía crecieron un 90 por ciento, alcanzando los 175.670 millones de dólares, con una guía anual que supera los 220.000 millones de dólares. En los doce meses finalizados en septiembre, el flujo de caja libre fue negativo en 42.357 millones de dólares, y la deuda neta se situó en 58.899 millones de dólares, sin contar otros pasivos y arrendamientos.

A pesar de los flujos de caja negativos y la alta deuda, la cotización de Amazon ha recuperado la pérdida registrada en la corrección de octubre, volviendo a máximos históricos. La capitalización bursátil actual de Amazon se sitúa en 2,91 billones de dólares, lo que refleja la confianza de los inversores en su dominio tecnológico y logístico a pesar de las cargas financieras asociadas a su agresiva expansión en inteligencia artificial y nube.