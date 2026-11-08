Tech Giants Face $3.2 Trillion Off-Balance-Sheet Debt for AI Data Centers

Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, and Oracle hold $3.2 trillion in off-balance-sheet commitments for AI infrastructure. This massive debt affects their financial health and investment outlook in 2026.

Las cinco gigantes tecnológicas estadounidenses Alphabet, Amazon, Microsoft, Meta y Oracle han acumulado compromisos financieros totales por 3,2 billones de dólares que no aparecen en sus balances contables tradicionales. Esta cifra incluye 1,3 billones en futuros pagos de alquiler de centros de datos y 1,9 billones en acuerdos de compra de servidores, electricidad y almacenamiento. Estos fondos destinan principalmente a construir la infraestructura necesaria para las aplicaciones de inteligencia artificial en el año 2026.

Compromisos Fuera del Balance

La transformación financiera de estas empresas ha sido radical, pasando de una abundancia de liquidez a una situación de alta endeudamiento. A pesar de haber emitido 271.000 millones de dólares este año, esta cifra no refleja la realidad de los desembolsos futuros. Los analistas de Wall Street señalan que esta categoría refleja un uso de caja adicional considerable para los hiperescaladores.

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Cifras Específicas por Empresa

Alphabet lidera los compromisos con 1,06 billones de dólares, de los cuales 802.100 millones corresponden a infraestructura técnica e inventario. Meta sigue con 866.000 millones en deudas fuera de balance. Microsoft tiene 593.000 millones, Amazon 453.000 millones y Oracle 322.000 millones. Estas cifras incluyen contratos de energía y licencias de contenido que se pagarán antes de 2031.

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Impacto en el Mercado y Calificaciones

El mercado ha reaccionado ante esta situación con subidas en las cotizaciones de Amazon y Microsoft tras las elecciones legislativas de Estados Unidos. Los inversores entienden que un posible frenazo en la construcción aliviaría las salidas de caja. A pesar de la deuda multiplicada por ocho desde 2023, los cinco grupos mantienen la calificación de grado de inversión según los analistas financieros actuales.

Detalles de Deuda y Arrendamientos

Alphabet anotó 190.000 millones en deuda a largo plazo y tiene 130.500 millones en alquileres futuros. Amazon cerró el tercer trimestre con 372.000 millones de deuda y 164.900 millones en alquileres. Meta tiene 143.000 millones de deuda a largo plazo y 355.730 millones en compromisos de alquiler. Oracle comunicó deudas de 188.549 millones y compromisos de 288.000 millones para alquileres.