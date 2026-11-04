Tech Giants Accumulate $388 Billion Liquidity for AI Infrastructure

Alphabet, Meta, Microsoft, Oracle, Amazon, SpaceX y Anthropic acumulan casi 388.000 millones de dólares para financiar la expansión de infraestructuras de inteligencia artificial.

Las principales corporaciones tecnológicas globales han coordinado una estrategia financiera sin precedentes para asegurar la liquidez necesaria ante la demanda insaciable de recursos para el desarrollo de la inteligencia artificial. Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, Oracle, Amazon, SpaceX y Anthropic mantienen conjuntamente una posición de efectivo y valores negociables que ronda los 388.000 millones de dólares, equivalente a casi 347.000 millones de euros.

Alphabet Lidera Emisión Europea de Bonos

Alphabet confirmó recientemente su compromiso financiero mediante la puesta en marcha de una colocación de bonos en el mercado europeo por un importe total de 6.000 millones de euros. Esta operación se suma a un historial de movimientos masivos donde la compañía registró 265.100 millones de dólares entre efectivo y valores negociables, una cifra que supera más del doble los 126.843 millones registrados a finales de 2025.

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La estrategia de capitalización incluye una ampliación de capital de 85.000 millones de dólares ejecutada en junio, considerada la mayor de la historia hasta la fecha, superando incluso los planes iniciales debido a la fuerte demanda inversora. Para septiembre, la empresa disponía de 27.600 millones para futuras emisiones tras emitir 31.100 millones en bonos durante el primer trimestre.

Meta Acelera Inversión en Servidores y Redes

Meta Platforms, bajo la dirección de Mark Zuckerberg, está siguiendo una trayectoria similar al planear captar al menos 20.000 millones de dólares mediante una posible emisión transfronteriza de bonos. La firma cerró el trimestre con 82.440 millones de dólares en efectivo y valores negociables, manteniéndose por encima de los 81.580 millones de finales de 2025 pero por debajo de los 90.300 millones del primer trimestre.

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El perfil de liquidez de Meta ha cambiado drásticamente, reduciendo su posición de efectivo de 35.800 a 11.222 millones mientras sus valores negociables aumentaban de 45.719 a 71.227 millones. Este ajuste responde a un gasto de capital histórico de 34.900 millones en el último trimestre, impulsado exclusivamente por la compra de servidores, centros de datos e infraestructura de red.

Oracle Enfrenta Caída Accionarial por Financiamiento

Oracle anunció nuevos acuerdos para levantar 20.000 millones de dólares en deuda y capital, solo días después de presentar un plan de financiación a largo plazo. Los mercados reaccionaron con pesimismo, provocando que las acciones de Oracle se desplomaran casi un 9% el lunes, acercándose a su mínimo anual y perdiendo un 37% desde enero.

Con el respaldo de entidades como Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo y Citi, la empresa está vendiendo 10.000 millones en bonos de grado de inversión con vencimientos entre tres y 20 años, junto a una cantidad similar en acciones ordinarias. La compañía cerró el trimestre con 64.509 millones de dólares en liquidez, un 16% menos que a final de junio.

Microsoft y Amazon Mantienen Flujos Positivos y Negativos

Mientras tanto, Microsoft registró un flujo de caja libre positivo, superando los 45.200 millones en el trimestre, con un objetivo de inversión de 170.000 millones para 2026. Por otro lado, Amazon cerró septiembre con 55.783 millones en efectivo, por debajo de los 86.810 millones de finales de 2025, pero con activos negociables que pasaron de 36.219 a 58.443 millones.

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Amazon ha levantado más de 100.000 millones desde principios de año y tiene previsto invertir 220.000 millones este año en inteligencia artificial, lo que generó un flujo de caja libre negativo superior a 42.000 millones. La compañía también firmó acuerdos con proveedores para obtener préstamos de hasta 80.000 millones de dólares garantizados por hardware adquirido.

SpaceX y Anthropic Cierran Acuerdos Millonarios

SpaceX anunció un compromiso vinculante para formalizar un contrato de arrendamiento financiero de 40.000 millones de dólares para GPU y equipos de Nvidia con Apollo Global Management. Fondos gestionados por BlackRock, Goldman Sachs y cuentas asesoradas por KKR también asumieron compromisos en esta transacción estratégica.

Esta operación sigue a la salida a bolsa de SpaceX en junio, que captó 85.000 millones de dólares, consolidando el esfuerzo colectivo del sector tecnológico para dominar la próxima era de la computación inteligente mediante inversiones físicas masivas.