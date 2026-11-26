Tea Shop presenta tres mezclas de té y rooibos inspiradas en postres como cannoli y red velvet. Descubre cómo estas infusiones aportan energía o relajación para deportistas.

La marca Tea Shop ha introducido una línea innovadora de infusiones que fusiona la tradición del té con los sabores irresistibles de la repostería gourmet. Esta nueva propuesta busca satisfacer el deseo de consumar bebidas dulces y reconfortantes tras la práctica de actividad física, ofreciendo opciones tanto calientes como frías. Las tres nuevas creaciones están diseñadas para deportistas que buscan una alternativa saludable y deliciosa a las bebidas tradicionales de recuperación.

Mezclas Inspiradas en Sabores Gourmet

Tea Shop presenta tres bebidas inspiradas en postres conocidos, con opciones para tomar calientes o frías. Estas infusiones reinterpretan sabores clásicos como el chocolate y pistacho, el cannoli siciliano y el red velvet. La marca ha desarrollado mezclas que combinan té pu-erh, rooibos y otros ingredientes naturales para replicar perfiles de sabor complejos. Esta innovación permite disfrutar de una experiencia sensorial similar a la de un postre, pero con los beneficios de una infusión.

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El Té Chocolate Pistacho y la Cafeína

La mezcla inspirada en el chocolate Dubái combina té pu-erh con cáscaras de cacao, dátil y pistacho. Este producto contiene cafeína o teína, lo que lo convierte en una fuente de energía ideal. Los expertos recomiendan tomar esta infusión por la mañana antes de entrenar o inmediatamente después de una sesión de fuerza. Es crucial no abusar de este té si se entrena al final del día, ya que la cafeína puede afectar negativamente la calidad del sueño nocturno.

El Rooibos Cannoli para la Tarde

La variedad cannoli mira hacia la pastelería siciliana y combina rooibos con cítricos, grosellas rojas, dátil y cacao. Su perfil es afrutado y dulce, ofreciendo una alternativa sin teína para disfrutar por la tarde o la noche. El rooibos no contiene teína de forma natural, lo que facilita su consumo como parte de la rutina de relajación post-entrenamiento. Esta bebida ayuda a hidratarse mientras se disfruta de un sabor rico y reconfortante sin interferir con el descanso.

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La Opción Red Velvet en Polvo

La infusión inspirada en red velvet se presenta en polvo y mezcla rooibos, remolacha, cacao y coco. Esta formulación es versátil y puede prepararse con agua, leche o bebida vegetal, ya sea caliente o con hielo. Resulta ideal para quienes prefieren llevar su bebida preparada en una botella portátil o tomarla tranquilamente al volver a casa después del gimnasio. Esta opción permite personalizar la textura y el sabor según las preferencias individuales del consumidor.

Estrategia Nutricional para Deportistas

Si el entrenamiento ha sido largo o intenso, es fundamental acompañar la bebida con comida suficiente para recuperarse adecuadamente. Una taza de té con cafeína por la mañana antes de entrenar aporta energía extra para el rendimiento físico. Por el contrario, un rooibos por la tarde después de entrenar ayuda a relajarse y a hidratarse, facilitando la recuperación muscular sin estimulación. Esta estrategia permite optimizar los beneficios de las infusiones según el momento del día y las necesidades del atleta.