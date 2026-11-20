La iniciativa 'Te Cedo Mi Voto' permite a ciudadanos españoles ceder simbólicamente sus votos a residentes excluidos. Un proyecto que reclama el derecho al sufragio universal.

La iniciativa ' Te Cedo Mi Voto' ha surgido como una respuesta creativa a la exclusión política que sufren miles de residentes en España. Este proyecto permite a las personas con derecho a sufragio ceder simbólicamente su voto a aquellos que, viviendo en el país, no pueden ejercerlo por no tener la nacionalidad española.

El origen de la iniciativa y la situación legal

Safia, una joven nacida en Tarragona e hija de padres marroquíes, descubrió a los 18 años que no podía votar en las elecciones generales de 2019 a pesar de haber nacido y criado en el territorio. Indignada por esta situación, comenzó a investigar en redes sociales y verificó que no era un caso aislado, sino un problema estructural. En España, tener permiso de residencia no otorga derecho a voto en las elecciones generales ni autonómicas. Solo los ciudadanos de la Unión Europea o aquellos de países con acuerdos de reciprocidad pueden participar en los comicios municipales.

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Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2025 reflejan la magnitud de la población con permiso de residencia que está al margen del proceso electoral. La normativa actual exige la nacionalidad española para participar en las decisiones políticas que afectan a la vida diaria de estos residentes, generando una brecha democrática significativa.

Mecanismo del proyecto y voluntariado

El proyecto nace dentro de la cuenta 'Votar es un privilegio'. El mecanismo consiste en conectar a dos partes: una persona que tiene derecho a voto pero no tiene intención de acudir a las urnas, y otra que desea votar pero carece del derecho legal. El equipo revisa los datos para formar parejas y facilita el contacto. Cuando el ciudadano español acude al colegio electoral, emite su voto por el candidato seleccionado por la persona excluida.

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Esta acción no implica una transferencia legal del derecho al sufragio. Quienes no tienen la nacionalidad española no se inscriben en el censo electoral real. Se trata estrictamente de un acuerdo voluntario y simbólico entre dos individuos. La iniciativa busca hacer visible la voluntad política de un colectivo que, aunque contribuye a la sociedad, no tiene voz en las urnas.

Testimonios y barreras para la nacionalidad

Lamine, un residente de origen senegalés que lleva dos décadas en España, ilustra las barreras administrativas. Aunque tiene permiso de residencia, no podrá solicitar la nacionalidad hasta dentro de 10 años. La ley general establece un plazo de 10 años para quienes provienen de países no iberoamericanos. Solo existen excepciones que reducen este periodo a cinco años para refugiados o dos años para nacionales de países iberoamericanos, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Andorra y Portugal. Los nacidos en España tienen derecho a la nacionalidad en un año.

Abdellah Mustafa, activista vecinal y aspirante al Senado por Ceuta, también denuncia estas exclusiones. Señala que la dificultad para regularizar la situación mantiene a muchas personas en la irregularidad administrativa durante años. Esta condición limita su capacidad para planificar su futuro y participar plenamente en la vida cívica del país, a pesar de trabajar y contribuir económicamente.

Impacto social y reclamo político

El objetivo final de 'Te Cedo Mi Voto' es reivindicar el derecho al voto de las personas migrantes y sus descendientes. La iniciativa cuestiona los límites de una democracia donde una parte de la población vive, trabaja y construye sociedad sin poder decidir su futuro político. Las personas excluidas pagan impuestos como el IVA en sus compras y alquileres, participando activamente en la economía sin tener representación.

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Safia mantiene el proyecto con la esperanza de que estas prácticas simbólicas impulsen cambios legislativos. Afirma que los partidos políticos a veces se sienten libres de usar discursos discriminatorios porque saben que el colectivo migrante no puede castigarlos en las urnas. El movimiento busca corregir este desequilibrio de poder y garantizar que todos los residentes tengan voz en las decisiones que les afectan directamente.