Taylor Swift eloge a Sombr, el joven artista que conquista el mundo con su música confesional

La superestrella Taylor Swift ha destacado la importancia de la música confesional de Sombr, un joven cantante neoyorquino que ha logrado un éxito masivo gracias a su autenticidad y conexión con el público. Con más de 60 millones de oyentes mensuales en Spotify y millones de seguidores en redes sociales, Sombr se ha convertido en un fenómeno global tras su lanzamiento en 2021.

Soy una gran admiradora de su forma de componer. Sus letras son tan confesionales.

'No quiero que el hijo de otro hombre tenga los ojos de la chica que no puedo olvidar'. ¿En serio? dijo hace unos días la compositora de The Life of a Showgirl sobre una de las canciones de Shane Boose, conocido como Sombr en la industria. Taylor Swift subrayó la importancia de que un artista masculino se expresara de esa manera a través de sus canciones. Es muy bueno para que las mujeres también puedan expresarse libremente.

Si podemos lograr que la composición de canciones confesionales sea algo más aceptable, que la gente no lo interprete como algo inapropiado, así somos justos con todos, añadió la cantante. ¿Quién es ese Sombr al que Swift dedicó parte de su última entrevista con The New York Times? En España, son muchos los que ya conocen a este cantante neoyorquino de 20 años.

El pasado 24 de febrero actuó en el Palacio de Vistalegre de Madrid y, un día después, lo hizo en el Sant Jordi Club de Barcelona, colgando el cartel de sold-out en ambos conciertos. No es, ni de lejos, el único show en directo que ha dado el artista en estos últimos meses. A Sombr lo hemos visto en los festivales más famosos del mundo, como la última edición de Coachella, donde actuó los dos fines de semana.

También ha cantado algunos de sus temas en programas populares de la televisión estadounidense como The Tonight Show de Jimmy Fallon, así como en prestigiosas galas de premio, incluyendo una actuación en los Grammy celebrados en febrero. Hoy, el cantante, compositor y productor tiene más 60 millones de oyentes mensuales en Spotify, plataforma en la que Back to friends, su canción más popular, supera el billón de reproducciones.

En redes sociales, este acumula más de 3,5 millones de seguidores en Instagram y más de 5 millones en TikTok. No sorprende a nadie si tenemos en cuenta que fue este ecosistema digital el que le dio el impulso. El boom empezó en redes sociales. Fue en 2021, en plena pandemia, cuando Sombr empezó a componer.

Al poco tiempo, lanzó Caroline, canción que se viralizó en redes y que despertó el interés de Warner Records, que acabó fichándolo cuando apenas nadie sabía quién estaba detrás de aquel seudónimo. Así, en 2023, llegó su primer EP, In Another Life.

Sin embargo, la carrera de Sombr cogió carrerilla después de lanzar Back to friends, su mayor éxito hasta la fecha. La canción de desamor empezó a ganar fuerza en TikTok, donde los usuarios empezaron a utilizarla sin parar en trends y otros vídeos cortos hace unos meses. El tema sirvió entonces de puerta de entrada al resto de la discografía del de Nueva York, que lanzó I Barely Know Here, su primer álbum, en agosto del año pasado





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