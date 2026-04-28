Taylor Swift blinda su voz e imagen contra la inteligencia artificial

La cantante Taylor Swift ha presentado nuevas solicitudes de registro de marca para proteger su voz, imagen y elementos distintivos de su persona frente a los riesgos que plantea la inteligencia artificial, siguiendo los pasos de otras celebridades como Matthew McConaughey.

Taylor Swift , una de las artistas más influyentes y reconocidas a nivel mundial, ha dado un paso proactivo y estratégico en la protección de su identidad y propiedad intelectual.

La cantante ha presentado una serie de solicitudes de registro de marca ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, con el objetivo principal de salvaguardar su voz, imagen y elementos distintivos de su persona frente a las crecientes amenazas que plantea la inteligencia artificial (IA). Esta iniciativa, informada por el despacho de abogados especializado en propiedad intelectual, Gerben IP, representa un cambio significativo en la forma en que las celebridades están abordando la protección de sus derechos en la era digital.

Las solicitudes, presentadas en nombre de TAS Rights Management el pasado 24 de abril, no solo buscan proteger la imagen pública de Swift, sino también anticiparse a posibles usos no autorizados y engañosos de su voz y apariencia generados por la IA. Entre las solicitudes de marca presentadas por Taylor Swift, destacan dos marcas sonoras que cubren frases características asociadas a su voz: 'Hey, it’s Taylor Swift' y 'Hey, it’s Taylor'.

Estas marcas buscan proteger la singularidad de su voz y evitar que sea replicada o utilizada sin su consentimiento para crear contenido falso o engañoso. Además de las marcas sonoras, Swift ha solicitado el registro de una marca visual que representa una fotografía específica de la artista.

Esta imagen muestra a Taylor Swift sosteniendo una guitarra rosa con una correa negra, vistiendo un body iridiscente multicolor y botas plateadas, un atuendo icónico que ha sido ampliamente reconocido por sus fans durante su exitosa gira 'The Eras Tour'. La protección de esta imagen distintiva busca evitar la creación de imágenes generadas por IA que imiten su apariencia o la utilicen en contextos no autorizados.

Según el abogado especializado en propiedad intelectual Josh Gerben, esta estrategia legal proporciona una capa adicional de protección a la que ya ofrecen las leyes vigentes sobre el 'Derecho a la propia imagen', fortaleciendo la capacidad de Swift para defender sus derechos frente a usos no autorizados de su imagen. Al registrar frases específicas vinculadas a su voz, Swift podría impugnar no solo las reproducciones idénticas, sino también las imitaciones que sean 'confusamente similares', un criterio clave en la legislación sobre marcas registradas.

Esta medida es crucial en un entorno donde la IA puede generar imitaciones cada vez más realistas y difíciles de distinguir de la voz original. La decisión de Taylor Swift de proteger su voz e imagen a través del registro de marcas se produce en un contexto de creciente preocupación por el uso indebido de la IA para crear contenido falso y engañoso.

En los últimos meses, la imagen de Swift ha sido utilizada sin su consentimiento en diversos contenidos falsos generados con inteligencia artificial, incluyendo imágenes explícitas que circularon ampliamente en internet. Incluso, durante la campaña electoral de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024, el ex presidente Donald Trump compartió imágenes creadas con IA que sugerían, de manera engañosa, el apoyo de Swift a su candidatura.

Estos incidentes han puesto de manifiesto la necesidad urgente de proteger la imagen y la identidad de las celebridades frente a las amenazas que plantea la IA. La estrategia de Swift se alinea con una tendencia creciente entre las figuras públicas para utilizar la ley de marcas como una herramienta de defensa contra el uso no autorizado de su imagen y voz.

En los últimos meses, el actor Matthew McConaughey también ha registrado marcas similares para proteger su voz e imagen, obteniendo ocho marcas registradas en 2025. Esta iniciativa demuestra que las celebridades están tomando medidas proactivas para proteger sus derechos en la era digital y combatir la proliferación de contenido falso generado por la IA.

La protección de la propiedad intelectual y la imagen personal se ha convertido en una prioridad para las figuras públicas, quienes buscan salvaguardar su reputación y controlar la forma en que se utiliza su imagen en el mundo digital





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