Taula Capital reúne 6.000 millones de dólares y plantea expansión bajo la dirección de Diego Megía

Diego Megía lanza su propio fondo desde Mayfair, Londres, con 25 profesionales en seis ciudades, 6.000 millones de dólares captados y una estrategia centrada en bonos soberanos y derivados de tipos de interés, mientras impulsa programas de talento y filantropía.

En el corazón de Londres, concretamente en el exclusivo barrio de Mayfair, se ha consolidado la reciente apuesta de Taula Capital , una firma de inversión liderada por el ex‑banquero Diego Megía .

Tras separarse de su anterior empleador a principios de junio, Megía fundó su propio fondo con el objetivo de ofrecer una gestión más ágil y orientada a la captura de oportunidades macroeconómicas. Para ello, reclutó a 25 profesionales con experiencia internacional, distribuidos entre oficinas en Nueva York, Dubái, Jersey, Milán, Basilea y Londres.

La nueva plantilla se dedica a anticipar los movimientos de variables clave como los tipos de interés, el crecimiento del PIB y la inflación, y a estructurar carteras que aprovechen esas previsiones. La trayectoria de Megía, que incluye dos años como gestor sénior de portfolio en Citadel y la posición de tesorero general en Barclays entre 2013 y 2016, ha sido el argumento principal para atraer a los primeros inversores.

Hasta la fecha, Taula Capital ha recaudado alrededor de 6.000 millones de dólares (equivalentes a 5.650 millones de euros) y, gracias al apalancamiento financiero, el tamaño total de los activos bajo gestión alcanza los 30.000 millones de dólares. El fondo arrancó con un capital inicial de 5.000 millones y planea una ampliación futura una vez que se consoliden los primeros resultados.

Su estrategia de inversión está altamente concentrada en productos de renta fija: el noventa por ciento del capital está invertido en bonos soberanos de diversos gobiernos, así como en swaps y derivados vinculados a los tipos de interés, mientras que el diez por ciento restante se destina a operaciones de divisas. La firma se enfoca en mercados líquidos y desarrollados, privilegiando aquellos países que han mejorado su atractivo mediante la reducción de la prima de riesgo, como el caso de Alemania, que ha superado a Francia en la emisión de bonos.

El modelo de negocio de Taula Capital se sustenta en dos fuentes de ingresos principales. Por un lado, los inversores cubren los gastos fijos de la firma, como alquileres y salarios, y por otro, la compañía percibe honorarios de éxito que representan el veinte por ciento de los beneficios generados por las operaciones.

Además, para contrarrestar la alta rotación de talento típica de la City, la firma ha puesto en marcha un programa interno de desarrollo de gestores parecido a un posgrado, con el objetivo de retener y potenciar a sus profesionales. Fuera del ámbito financiero, Megía es reconocido por su labor filantrópica: junto a su esposa, Lola Manterola, fundó la organización sin ánimo de lucro CRIS (Contra el Cáncer), que cuenta con 90.000 socios y reportó ingresos de aproximadamente 15 millones de euros en el último ejercicio, destinando recursos a la investigación y la atención de pacientes con cáncer





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