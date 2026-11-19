La marca The Running Boy premia la fidelidad extrema ofreciendo descuentos en su Black Friday a quienes demuestren pertenencia a través de un tatuaje permanente del icono. Conoce los detalles y participación.

La marca independiente The Running Boy ha lanzado una propuesta radical para esta temporada de compras. El negocio, fundado en Santa Cruz, Oleiros, ofrece un descuento del 100 por ciento en cualquier compra a los consumidores que decidan tatuarse el pequeño icono de la empresa en su piel.

Fenómeno de lealtad extrema en Galicia

Más de 15 personas ya han optado por esta vía de compromiso absoluto con el símbolo de la firma. Este número representa un fenómeno espontáneo que ha surgido desde el inicio de la actividad comercial de la marca en la localidad coruñesa. Los clientes demuestran que su conexión con el producto trasciende la simple adquisición de ropa deportiva.

Also read Nike rebaja un 30% esta chaqueta Air Max para hombre por Black Friday

Condiciones y premios adicionales

La oferta principal permite obtener la prenda o artículo solicitado sin coste alguno. Sin embargo, para quienes no deseen el tatuaje permanente, existe una opción alternativa. Los consumidores pueden dibujar el icono en la mano, fotografiarlo y enviarlo a la marca. De esta manera, pueden participar en un sorteo diario hasta el 29 de noviembre.

Alcance de los sorteos semanales

El mecanismo de participación diaria concede cinco descuentos del 50 por ciento cada jornada. Estos vales son válidos para compras realizadas en toda la web comercial de The Running Boy. El límite aplicable para aprovechar estos vales es de hasta 200 euros por transacción. Esta alternativa funciona como una contraseña de acceso temporal.

Advertisement

Contexto filosófico de la compañía

The Running Boy nació con la premisa de que correr mejora a las personas. La firma no se limita a fabricar equipamiento técnico para deportistas. Su objetivo es representar lo que sucede después de la actividad física. La filosofía se basa en celebrar la pertenencia a una comunidad que valora lo permanente.

Detalles de procesamiento de datos

Para participar en las actividades de la marca, es necesario gestionar el consentimiento de datos personales. La entidad responsable es Sport Life Ibérica S.A.U., ubicada en Madrid. La empresa trata la información para el registro de usuarios y para el envío de marketing. El domicilio social de la compañía se encuentra en la calle Nestares 20, código postal 28045.

Canales de comunicación y contacto

Los interesados pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión mediante correo postal. También se puede utilizar el formulario web disponible o el correo protecciondatos@slib.es. La empresa notifica que los datos se tratan hasta que se retire el consentimiento de forma expresa. El contacto telefónico general está disponible en el número 913470100. Las comunicaciones de marketing se envían también a sportlifeiberica@slib.es.