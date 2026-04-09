Tasty Poke Bar y Putos Modernos: Una Fusión de Sabores y Sarcasmo para Conquistar España

Tasty Poke Bar lanza una nueva campaña publicitaria en colaboración con Putos Modernos, adaptando el poke a la cultura española con humor e ironía. La campaña destaca la importancia de los locales y la fusión cultural, utilizando frases ingeniosas y adaptadas a cada ciudad.

Con un enfoque audaz en la comunicación exterior, la nueva campaña adapta el popular plato hawaiano, poke, a los códigos y particularidades locales de diversas zonas de España . Las ejecuciones publicitarias, cuidadosamente diseñadas para integrarse en diferentes ubicaciones urbanas, celebran los beneficios de la globalización y, simultáneamente, destacan la conveniencia y la importancia de los locales de la cadena de restauración Tasty Poke Bar .

El proyecto se basa en una profunda investigación sobre las barreras que podrían frenar el consumo del poke en España, con el objetivo de eliminar cualquier prejuicio y anclar el producto en la cultura española. La campaña, fiel al estilo característico de Putos Modernos, se burla de la idea de encasillar costumbres y alimentos a su lugar de origen en un mundo cada vez más interconectado, donde la fusión y el intercambio cultural son la norma. Esta estrategia busca trascender la mera promoción del producto y sumergirse en una reflexión sobre la vida contemporánea, utilizando el humor y la ironía para conectar con un público que se identifica con las contradicciones y los absurdos del día a día. \La genialidad de la campaña reside en la meticulosa adaptación de las frases y los mensajes a cada contexto urbano, amoldando la comunicación a cada ciudad e incluso a cada barrio. Las piezas publicitarias y los vinilos que decoran los establecimientos de Tasty Poke están repletos de ingeniosas frases, como Si poke de proximidad te parece un oxímoron es porque aún no conoces Tasty, el poke con más locales de España. Y cuando decimos locales no nos referimos solo al espacio, un guiño a la expansión de la marca y a su fuerte presencia en el territorio español. Otra ejecución publicitaria, con el mismo tono sarcástico que caracteriza a Putos Modernos, invita a los consumidores a tumbar todas las posibles etiquetas asociadas al poke: Si el poke no te parece lo suficiente snob puedes llamarlo sushi deconstruido. Con estas creatividades, se busca resaltar la importancia y la ventaja competitiva de la extensa red de locales de Tasty Poke Bar, consolidándose como una de las cadenas con mayor número de restaurantes en España dentro de una categoría de mercado altamente competida. La campaña se beneficia enormemente de la colaboración con Putos Modernos, conocido por sus ilustraciones y frases que ironizan sobre la vida contemporánea, especialmente en temas como el trabajo, las relaciones, la ansiedad y las aspiraciones de las generaciones jóvenes urbanas. \Tasty Poke Bar, una multinacional española con un concepto de fusión nipo-hawaiana y presencia en España, Brasil e Italia, ha colaborado con Putos Modernos, un estudio creativo que se ha caracterizado por su tono irónico, su capacidad de autoparodia y su reivindicación de lo real y lo imperfecto por encima de lo aspiracional. Putos Modernos, a través de sus publicaciones y productos, expone con acidez las incongruencias con las que convivimos a diario. La colaboración con Tasty Poke Bar no es un caso aislado; Putos Modernos ha trabajado con numerosas marcas en los últimos años, incluyendo El Ganso, Compañía Fantástica, Tezenis, Gin MG y Heinz. En todas estas campañas, Putos Modernos actúa como un espejo, a veces incómodo pero siempre humorístico, de la vida contemporánea, capturando la esencia de una sociedad en constante cambio y adaptación. La campaña de Tasty Poke Bar es un claro ejemplo de cómo la publicidad puede ser ingeniosa, relevante y, sobre todo, conectar con el público a través del humor y la ironía, construyendo una imagen de marca sólida y diferenciada





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