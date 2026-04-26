Tarde de contrastes y desafíos en Las Ventas

Una corrida desigual en Las Ventas, con toros de Palha que ofrecieron poca emoción, salvo la destacada actuación de Iván García y la desafortunada cogida a Luis Gerpe.

La tarde en Las Ventas , con toros de Palha , resultó ser desigual y marcada por la falta de emoción en gran parte del espectáculo. Los primeros cuatro toros carecieron de bravura y entrega, ofreciendo una actuación insípida que no conectó con el público.

La situación cambió radicalmente con la aparición del quinto toro, un ejemplar imponente y desgarbado, de notable envergadura. Este toro, más propio de Pamplona que de Madrid, se mostró indomable en el capote, realizando frenadas y movimientos bruscos que dificultaron el trabajo de los toreros. Iván García destacó al enfrentarse a este toro con tres capotazos de mérito, logrando controlarlo por bajo y tapándose con elegancia, a pesar de no ser su turno de brega.

Su actuación le valió una ovación cerrada del público, que reconoció su valentía y habilidad. El toro, llamado Estorbo, se mostró reacio a cualquier tipo de engaño, manseando y distraído, y se descomponía ante la muleta.

Sin embargo, cuando se le dejaba a su altura y con temple, revelaba su importancia por sus descomunales hechuras. Espada tuvo dificultades para encontrar el tono adecuado y aprovechar las cualidades del animal. La tarde continuó con otro toro de Palha, Tesugo, que también mostró malas intenciones desde el principio. Luis Gerpe intentó lidiarlo al natural, pero el toro no respondía por ese lado.

Tras cambiar al derecho, el toro embistió con fuerza, provocando una caída aparatosa de Gerpe, quien fue trasladado a la enfermería sin conocimiento. Sánchez Vara intervino para matar al toro, pero el animal ya estaba curtido en lidias y no prestó atención a la muleta.

Logró una media meritoria, pero la faena fue un suplicio debido a la mala disposición del toro, que cogió a Francisco Javier Tornay con una cornada que recordó a la de Morante, aunque afortunadamente no pasó a mayores. Tornay, con experiencia en las arenas, logró matar al toro con habilidad.

La actuación de Cristian Pérez al inicio de la tarde también fue notable, al ir a portagayola con el primero, colocando al animal tres veces en el caballo, aunque el último puyazo fue empujón. Sánchez Vara tomó los palos con más voluntad que acierto, ya que el toro esperaba y echaba la cara arriba. Apagado, el toro, no humillaba y tenía las fuerzas justas. Javier se justificó, aunque se pasó de faena, logrando una estocada meritoria a la segunda.

La tarde concluyó con una nota agridulce, con actuaciones desiguales y un público que anhelaba más emoción. La falta de juego de los toros de Palha fue una constante, y solo algunos momentos aislados, como la actuación de Iván García, lograron encender la plaza. Luis Gerpe sufrió una cornada en la región parietal derecha, en el mentón, un traumatismo en el hemitórax derecho y un puntazo con hematoma en el muslo derecho, con pronóstico reservado.

En resumen, una tarde de toros marcada por la irregularidad y la falta de emoción, con algunos momentos de brillantez individual y un desenlace agridulce





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