Tana Rivera, de abanico a paraguas: su apoyo incondicional a Roca Rey en una tarde histórica en Las Ventas

La hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo vivió una jornada intensa en la plaza de toros, desde el sofocante calor hasta la tormenta final, sin abandonar su asiento para apoyar a su novio, el torero Andrés Roca Rey, en la tradicional corrida de la Beneficencia que cerró la feria de San Isidro.

Tana Rivera fue una de las figuras más destacadas en la tradicional corrida de la Beneficencia que cerró la feria de San Isidro en la plaza de Las Ventas .

La hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo llegó acompañada de sus amigas, sin hacer declaraciones a la prensa, pero su presencia no pasó desapercibida. Durante los primeros compases del festejo, el intenso calor la obligó a recurrir a un abanico para refrescarse. En un gesto que evocó su estilo clásico, se recogió la melena, pero pronto el clima cambió drásticamente.

Una tormenta repentina descargó una impresionante tromba de agua sobre el coso madrileño, y Tana, lejos de buscar refugio, se protegió bajo un paraguas y permaneció en su asiento para no perderse ni un instante de la faena de su novio, el diestro Andrés Roca Rey. A pesar de los truenos y relámpagos, la joven se mantuvo firme hasta el final, demostrando una vez más su apoyo incondicional.

Al salir de la plaza, Tana atendió a los reporteros mientras intentaba resguardarse con su abanico de la persistente lluvia. Cuando le preguntaron cómo había visto al torero sobre el albero, sus respuestas fueron breves pero cargadas de admiración. Esta muestra de lealtad no es nueva: Tana ya había estado presente en la Maestranza el pasado 23 de abril, cuando Roca Rey sufrió una grave cogida que requirió una operación de emergencia.

Aquel día, tanto ella como su padre Fran Rivera vivieron momentos de angustia, pero la intervención quirúrgica fue exitosa y la recuperación del torero fue más rápida de lo esperado. En tiempo récord, Roca Rey regresó a los ruedos, y Tana volvió a ocupar su lugar en el tendido para respaldarlo. La pareja ha enfrentado juntos este difícil episodio, lo que ha fortalecido su vínculo.

La relación entre Tana Rivera y Andrés Roca Rey se hizo pública el pasado 10 de abril, cuando el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3 reveló que mantenían un noviazgo relativamente reciente, iniciado a mediados de 2025. Desde entonces, la pareja ha decidido vivir su historia sin esconderse, asistiendo juntos a diversos eventos sociales.

El 9 de mayo, por ejemplo, fueron vistos en la Primera Comunión del hijo de María García de Jaime y Tomás Páramo, donde demostraron una complicidad evidente. Además, la relación cuenta con la aprobación de la familia de Tana. Su padre, Fran Rivera, ha manifestado en varias ocasiones su apoyo, afirmando que lo único que desea es la felicidad de sus hijos. Con este respaldo, la pareja se muestra cada vez más consolidada.

La tarde en Las Ventas, con su abanico y paraguas, quedará grabada como una muestra de su entrega y amor por Roca Rey. La corrida de la Beneficencia, que tradicionalmente cierra la feria de San Isidro, tuvo este año un componente épico debido a las adversas condiciones meteorológicas. La lluvia no impidió que el público permaneciera en sus localidades, y Tana Rivera fue el ejemplo de esa fidelidad.

Su presencia junto a Roca Rey ha confirmado que la relación va viento en popa, y que la joven, pese a su juventud, ha sabido integrarse plenamente en el mundo taurino, algo que lleva en la sangre por su ascendencia. Con solo 26 años, Tana ha demostrado madurez y determinación, apoyando a su pareja en los momentos más difíciles y celebrando con él los triunfos.

Sin duda, esta historia de amor se ha convertido en uno de los temas más comentados de la temporada taurina





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