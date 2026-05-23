Tammie Jo Shults se convirtió en piloto de combate después de años de esfuerzos y obstáculos

Tammie Jo Shults, que creció en Nuevo México en la década de 1960, soñaba con pilotar aviones de combate. Después de superar obstáculos y dificultades, Shults finalmente se convirtió en piloto y, en particular, en una importante instructora de vuelos fuera de control. Durante un vuelo en 2018, Shults y sus compañeros salvaron la vida a todos los pasajeros cuando una nube de humo y un estruendo violentos se produjo después de que un trozo de un ventilador del aeronave se rompiera y explote en el motor. La aeronave comenzó a temblar y los pasajeros sufrieron pérdida de presión en la cabina. Sin embargo, Shults logró poner rumbo al aeropuerto más cercano gracias a su entrenamiento y determinación.

Tammie Jo Shults soñaba con pilotar aviones de combate desde la infancia y trabajó duro en la granja para lograr sus sueños. Después de graduarse y comenzar a trabajar en el reclutamiento de la marina, Shults tuvo éxito en sus intentos posteriores de ingresar a la fuerza aérea estadounidense, pero finalmente decidió probar suerte en la marina.

Después de superar los obstáculos, se convirtió en piloto y instructora de vuelos fuera de control, destacando sus acciones en un vuelo en 2018 en el que salvó la vida a todos los pasajeros. Durante el vuelo, Shults oyó una explosión y la aeronave comenzó a temblar, y solo con su entrenamiento y la determinación consiguió aterrizar en el aeropuerto más cercano, Filadelfia





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