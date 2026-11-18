Sony ofrece talleres gratuitos en Quito y Cuenca para preparar proyectos de fotografía y cine en concursos internacionales. Conoce las fechas, expertas y plazos de inscripción.

Sony organiza dos talleres gratuitos en Ecuador para capacitar a creadores en la presentación de proyectos en certámenes internacionales. Las jornadas, lideradas por María Fernanda García e Isadora Romero, se desarrollarán en Cuenca y Quito con el objetivo de acercar a la fotografía y el cine ecuatorianos a audiencias globales.

Fechas y ubicaciones de los encuentros

La primera actividad se llevará a cabo en Cuenca el martes 24 de noviembre de 2026, de 10:00 a 12:00 en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), centro de Cuenca, ubicada en la avenida Gran Colombia y Unidad Nacional. La experta a cargo de esta sesión es María Fernanda García, quien obtuvo el segundo lugar en los Latin America Professional Awards y guiará a los asistentes en la selección de imágenes y la organización de propuestas.

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La segunda jornada tendrá lugar en Quito el miércoles 25 de noviembre, de 14:30 a 18:00, en el Salón de la Provincial del GAD Provincial de Pichincha, ubicado en la avenida Manuel Larrea. Isadora Romero, ganadora del Sony World Photography Awards 2026 en la categoría Medioambiente, compartirá su trayectoria y experiencias sobre los desafíos de desarrollar un proyecto fotográfico con proyección internacional.

Enfoque práctico en la preparación de proyectos

Los talleres están diseñados para brindar herramientas prácticas sobre la selección de imágenes, la preparación de proyectos y los procesos de inscripción en convocatorias. Se enfatiza que elegir una fotografía no solo implica encontrar una imagen estética, sino también considerar la historia que cuenta, el mensaje que transmite y su relación con la categoría del concurso.

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Un concepto clave abordado es el portafolio fotográfico, que consiste en una selección organizada de trabajos que permite mostrar el estilo, la mirada y las capacidades de un creador. Para los proyectos audiovisuales, la preparación implica presentar una propuesta clara y verificar que el cortometraje cumpla con las condiciones específicas de la convocatoria.

Oportunidades en Sony World Photography Awards 2027

Los participantes conocerán de cerca los Sony World Photography Awards 2027, un certamen que reconoce trabajos de aficionados, estudiantes, jóvenes y profesionales. Los plazos de cierre para las categorías Estudiantil finaliza hasta el 27 de noviembre de 2026, Imagen única y Juvenil hasta el 5 de enero de 2027, y Serie hasta el 12 de enero de 2027.

La categoría Imagen única está pensada para fotografías individuales, mientras que Serie permite presentar proyectos compuestos por varias imágenes, ideal para quienes desean desarrollar una historia visual con mayor profundidad. Este concurso contempla premios económicos de hasta $25.000, equipos de imagen digital Sony, exposiciones internacionales y oportunidades de difusión, incluyendo la exposición anual de Londres para algunos ganadores.

Convocatoria Sony Future Filmmaker Awards

Además de la fotografía, la iniciativa promueve la participación en los Sony Future Filmmaker Awards (SFFA), plataforma que impulsa a cineastas y nuevas voces del audiovisual. Los asistentes podrán explorar cómo alinear sus proyectos cinematográficos con los criterios de estas convocatorias globales, ampliando sus posibilidades de reconocimiento.

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Proceso de inscripción gratuito

La inscripción a los talleres es gratuita y se realiza mediante formularios habilitados por Sony en sus plataformas digitales. Los participantes deben completar sus datos personales y responder preguntas relacionadas con su actividad creativa para finalizar el registro. Es fundamental proporcionar información correcta para asegurar la validez de la participación.