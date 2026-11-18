Sony organiza dos talleres gratuitos en Quito y Cuenca con expertas ecuatorianas. Aprende a postular a los Sony World Photography Awards 2027 y futuros premios.

Dos talleres organizados por Sony ofrecerán capacitación gratuita y directa para fotógrafos y creadores audiovisuales en Ecuador, con el objetivo claro de preparar sus portfolios y propuestas para grandes certámenes internacionales. Esta iniciativa busca que el talento local pueda navegar con éxito los procesos de postulación en convocatorias de alto nivel, acercándose a audiencias globales y reconociendo las oportunidades disponibles en el sector creativo actual.

Agenda de talleres y expertas invitadas

La primera sesión se llevará a cabo en Cuenca el martes 24 de noviembre de 2026, de 10:00 a 12:00, en el campus de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), ubicado en la avenida Gran Colombia y Unidad Nacional. La jornada estará a cargo de la fotógrafa ecuatoriana María Fernanda García, quien alcanzó el segundo lugar en los Latin America Professional Awards y compartirá su trayectoria y estrategias para competir en el extranjero.

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La segunda cita será en Quito el miércoles 25 de noviembre de 2026, de 14:30 a 18:00, en el Salón de la Provincial del GAD Provincial de Pichincha, situado en la avenida Manuel Larrea. Esta sesión contará con la presencia de Isadora Romero, ganadora del Sony World Photography Awards 2026 en la categoría Medioambiente, quien guiará a los asistentes sobre los desafíos y oportunidades de desarrollar proyectos con proyección global.

Enfoque en selección y preparación de portafolios

Los contenidos de estas jornadas están diseñados para brindar herramientas prácticas sobre la selección de imágenes y la estructuración de proyectos, aclarando que elegir una fotografía implica ir más allá de la estética para considerar la narrativa, el mensaje y la adecuación a la categoría del concurso. Se hará énfasis en la construcción de un portafolio fotográfico que refleje coherentemente el estilo y las capacidades del creador.

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En el ámbito audiovisual, se abordará la elaboración de propuestas claras y el cumplimiento de los requisitos técnicos para cortometrajes, vinculando estas acciones con las plataformas Sony World Photography Awards y Sony Future Filmmaker Awards (SFFA), ambas destinadas a impulsar a cineastas emergentes y a reconocer el talento en distintas etapas profesionales.

Convocatorias Sony World Photography Awards 2027

Los participantes podrán informarse sobre el Sony World Photography Awards 2027, un certamen que incluye categorías con fechas de cierre específicas: Estudiantil hasta el 27 de noviembre de 2026, Juvenil (Youth) e Imagen única (Single Image) hasta el 5 de enero de 2027, y Serie hasta el 12 de enero de 2027.

La categoría Imagen única se enfoca en trabajos individuales, mientras que la categoría Serie permite desarrollar narrativas visuales más complejas; el concurso ofrece premios económicos de hasta $25.000 para el reconocimiento principal, equipos digitales Sony, exposiciones internacionales y la posibilidad de que los ganadores exhiban sus obras en la exposición anual de Londres.

Proceso de inscripción y registro gratuito

La inscripción a los eventos en Quito y Cuenca es totalmente gratuita y se realiza a través de formularios digitales específicos proporcionados por Sony, donde los interesados deben completar sus datos personales y responder preguntas sobre su actividad creativa para asegurar la validez de su registro.