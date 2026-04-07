Talgo anuncia dividendo mínimo del 30% y traslada su domicilio social a Álava

Talgo, tras el acuerdo parasocial con el consorcio vasco, se compromete a distribuir un dividendo mínimo del 30% del beneficio neto anual, sujeto a condiciones específicas. Además, el acuerdo incluye el traslado y mantenimiento del domicilio social y fiscal en Álava.

Talgo planea distribuir un dividendo mínimo equivalente al 30% de su beneficio neto anual, sujeto al cumplimiento de compromisos legales, estatutarios y contractuales, particularmente aquellos relacionados con acuerdos de financiación, según los términos del acuerdo parasocial establecido por el consorcio vasco el 17 de diciembre pasado.

Este anuncio se hizo público a través de una información complementaria presentada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), detallando el acuerdo firmado por el consorcio vasco integrado por Sidenor, el Gobierno Vasco, BBK y Vital. El acuerdo especifica que el reparto de dividendos estará supeditado al cumplimiento de las obligaciones legales, estatutarias y contractuales, poniendo especial énfasis en los contratos de financiación suscritos por la empresa y sus subsidiarias. La compañía busca así asegurar una gestión financiera prudente y sostenible. Además, el acuerdo prohíbe explícitamente el uso de los fondos aportados por las partes del consorcio y otros accionistas de Talgo para el pago de dividendos. Esta restricción se aplica independientemente de que se cumplan o no las condiciones para el reparto de dividendos, incluyendo los recursos provenientes de aumentos de capital o préstamos desembolsados. Esta medida tiene como objetivo proteger la solidez financiera de la empresa y asegurar la correcta aplicación de los fondos invertidos. La CNMC ha señalado previamente los desafíos que la existencia de diferentes anchos de vía en España representa para la competitividad de los operadores ferroviarios, un tema que, si bien no se menciona directamente en el acuerdo parasocial, subraya la importancia de la eficiencia y la inversión estratégica en el sector. Finalmente, el acuerdo parasocial incluye una cláusula que establece el compromiso de trasladar el domicilio social y fiscal de Talgo al territorio histórico de Álava y mantenerlo allí durante la vigencia del acuerdo. Esta decisión refleja la intención del consorcio de fortalecer los lazos de Talgo con la comunidad vasca y contribuir al desarrollo económico de la región. La compañía, por tanto, se compromete no solo a una política de dividendos clara y prudente, sino también a una estrategia que favorezca la estabilidad y el crecimiento a largo plazo, consolidando su presencia y compromiso en el territorio de Álava





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