Título no especificado

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Un total de 152.149 personas han sido admitidas en los procesos selectivos que se celebrarán este sábado 23 de mayo para las 17.986 plazas de empleo público ofertadas por la Administración General del Estado, según ha informado este viernes el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública.

Las pruebas se realizarán a las 10.00 horas en todo el territorio nacional (9.00 horas en Canarias) tanto para ingreso libre como promoción interna de los cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado, Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, Técnicos Auxiliares de Informática y del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado. A la anterior convocatoria, celebrada en diciembre de 2024, se presentaron 164.000 opositores (+7,3%).

Del total de admitidos a participar en estos procesos selectivos, un 65% son mujeres





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Administración General Del Estado Oposiciones Empleo Público Protección De Los Derechos De Las Personas Con Refuerzo De Medidas De Seguridad

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