Sylvia Bloom: La secretaria que amasó millones en secreto y dejó un legado de generosidad

Conoce la increíble historia de Sylvia Bloom, una secretaria que, sin que nadie lo supiera, replicó las inversiones de los abogados para los que trabajaba y acumuló una fortuna millonaria. Su legado: una donación histórica para apoyar la educación de jóvenes de bajos recursos.

Sylvia Bloom , una secretaria que pasó desapercibida durante toda su vida, dejó un legado sorprendente tras su muerte. Nacida en Brooklyn en 1919, hija de inmigrantes de Europa del Este, creció en la dura época de la Gran Depresión. Su infancia estuvo marcada por las dificultades económicas, lo que la obligó a estudiar en jornadas nocturnas para poder trabajar durante el día. A pesar de estas adversidades, Bloom demostró ser una persona inteligente y perseverante.

En 1947, comenzó a trabajar como secretaria legal en el incipiente bufete de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton de Wall Street, donde permaneció por décadas. Durante su tiempo allí, aprendió los entresijos del mundo de las finanzas y las inversiones, observando de cerca las transacciones de los abogados para los que trabajaba. Con el tiempo, y de manera discreta, comenzó a replicar las inversiones de sus jefes, pero a una escala mucho menor, invirtiendo su propio dinero en las mismas acciones y activos. Nadie, ni siquiera su esposo, el bombero municipal Raymond Margolies, sospechó de la fortuna que estaba acumulando secretamente. Bloom, una persona reservada y modesta, vivía una vida sencilla en un modesto apartamento de Brooklyn, disfrutando de las pequeñas cosas de la vida, como viajar y asistir a la ópera. Fue una figura discreta, pero su legado es enorme. \La verdadera magnitud de la fortuna de Bloom se reveló tras su muerte en 2016, cuando su sobrina, quien era la albacea de su testamento, descubrió que su tía era millonaria. La herencia, que superaba los 9 millones de dólares, dejó a todos boquiabiertos. La sorpresa fue aún mayor al conocer el destino de su fortuna: una donación de 6.24 millones de dólares a la fundación Henry Street Settlement, una organización dedicada a brindar oportunidades educativas a jóvenes de bajos recursos. Este gesto reflejaba los valores de Bloom, quien, al haber crecido en tiempos difíciles y haber valorado la educación, deseaba ayudar a aquellos que no tenían acceso a ella. Su sobrina, que era tesorera de la fundación, relató que la noticia causó una gran impresión entre los miembros de la organización. La historia de Sylvia Bloom es un testimonio de su astucia, su discreción y su generosidad. Es un ejemplo de cómo una persona, con inteligencia y determinación, puede acumular una gran fortuna sin que nadie se dé cuenta, y luego utilizarla para hacer el bien en el mundo. Su historia es una lección de vida y un recordatorio de la importancia de la educación y la ayuda a los demás. \El legado de Sylvia Bloom trasciende su fortuna. Su historia ha inspirado a muchos y ha puesto de relieve la importancia de la discreción, la perseverancia y la generosidad. La donación a la fundación Henry Street Settlement ha transformado la vida de muchos jóvenes, permitiéndoles acceder a la educación y tener un futuro mejor. El impacto de su gesto es incalculable. La historia de Sylvia Bloom es un recordatorio de que las acciones más pequeñas, realizadas con dedicación y perseverancia, pueden tener un impacto significativo en el mundo. Su historia es un testimonio de que la riqueza no solo se mide en dinero, sino también en el impacto positivo que se tiene en la vida de los demás. Su historia nos recuerda la importancia de la educación, la perseverancia y la generosidad. La herencia de Bloom sirvió para establecer becas para niños necesitados, un reflejo de su propia experiencia y su deseo de ayudar a los demás a superar las barreras económicas. Su vida, marcada por la modestia y la discreción, contrasta con la magnitud de su legado, que ha transformado la vida de muchos jóvenes y ha dejado una huella imborrable en la fundación Henry Street Settlement. La historia de Sylvia Bloom es un ejemplo inspirador de cómo una persona puede, desde la sombra, hacer una diferencia significativa en el mundo





