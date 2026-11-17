Radiotelevisión pública de Andalucía (RTVA) suspende la emisión del concurso liderado por el humorista y exintegrante del Dúo Sacapuntas debido a una denuncia por acoso sexual.

La Radiotelevisión Pública de Andalucía (RTVA) ha anunciado la suspensión temporal de la emisión de las entregas del concurso de televisión protagonizado por el humorista exintegrante del Dúo Sacapuntas. Esta decisión operativa se materializa inmediatamente después de recibir una denuncia formal por presunto acoso sexual presentada en su contra.

El comunicado oficial se hizo público este martes tras que fuentes del ente público de comunicación autonómico confirmaran a la agencia EFE la activación de los mecanismos internos de la entidad. La medida responde al protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual que la institución mantiene vigente para garantizar la seguridad en sus producciones.

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Activación del protocolo de investigación

La productora del espacio fue la encargada de notificar al presentador sobre la activación del protocolo tras recibir la reclamación de una profesional perteneciente a una empresa subcontratada. La acusación implica directamente al presentador del programa, quien ha sido puesto al tanto de la gravedad de los hechos y de la necesidad de proceder con la investigación correspondiente.

El humorista ya se ha comunicado con la productora para manifestar su plena disposición a colaborar en cuantas actuaciones resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Su equipo ha confirmado que se ha iniciado un procedimiento instructor interno destinado a recabar toda la evidencia pertinente para determinar la veracidad de las alegaciones.

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Compromiso corporativo y respeto legal

La dirección de la radiotelevisión ha reiterado su compromiso firme e inequívoco con la prevención y erradicación de cualquier forma de acoso sexual. La entidad enfatiza su dedicación a proteger la dignidad, la integridad y los derechos fundamentales de todas las personas que intervienen en sus producciones audiovisuales, desde el personal interno hasta el externo.

Esta suspensión se enmarca como una medida de máxima prudencia y responsabilidad corporativa, diseñada para no interferir en las investigaciones judiciales o administrativas. La institución ha informado previamente a la Comisión de Igualdad de la RTVA sobre la situación actual y las actuaciones adoptadas para gestionar el conflicto de manera transparente.

Impacto en la programación y próximos pasos

La pausa en la emisión del programa prime time no implica un prejuzgo sobre los hechos denunciados ni sobre el resultado final de la investigación. La radiotelevisión mantiene su estricto respeto a la presunción de inocencia y a las garantías legales de todos los implicados en el caso, asegurando un proceso justo para todas las partes.

El espacio televisivo, conocido por combinar la posibilidad de que concursantes ganen importantes premios con el humor como protagonista, volverá a emitirse una vez que se resuelvan las incógnitas del caso. La dirección ha solicitado el máximo respeto a la confidencialidad de la investigación y a los derechos de todas las personas afectadas durante este periodo de espera.