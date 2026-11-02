Suspendido el Tenerife-Andorra tras la fuerte entrada de Owono a Jesús de Miguel

El partido entre Tenerife y Andorra quedó suspendido tras una dura entrada del guardameta Jesús Owono a Jesús de Miguel, que fue retirado en camilla del Heliodoro.

El encuentro entre el Tenerife y el Andorra quedó suspendido en el estadio Heliodoro después de una fuerte entrada del guardameta visitante Jesús Owono sobre el centrocampista tinerfeño Jesús de Miguel. El incidente se produjo en el minuto 96, con el marcador empatado a 2-2, y obligó a los servicios médicos a intervenir de inmediato sobre el césped.

Según el comunicado emitido por el club canario, el futbolista madrileño fue trasladado a un hospital y los servicios médicos informarán cuando haya novedades sobre su estado. La información disponible en el momento de la redacción no detalla un diagnóstico definitivo, por lo que cualquier evolución dependerá de los próximos partes médicos.

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Cómo se produjo la jugada que detuvo el partido

Jesús Owono salió de su área hasta el centro del campo para despejar un balón que buscaba Jesús de Miguel, y el choque se produjo cuando el portero intentaba apartar la pelota. El impacto recayó en el pecho del jugador tinerfeño, que quedó aparentemente inconsciente sobre el terreno de juego.

El equipo sanitario trabajó durante cinco minutos sobre el césped para atender a Jesús de Miguel antes de retirarlo en camilla. Esa secuencia explica por qué el árbitro optó por interrumpir el encuentro y no reanudarlo tras la atención inicial.

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Reacciones del club y mensajes de apoyo

El Tenerife comunicó la suspensión del partido a través de un comunicado oficial publicado pasadas las 18.00 horas de este lunes. En ese texto, la entidad insistió en que el seguimiento del jugador está en manos de los servicios médicos.

El propio Jesús de Miguel recibió mensajes de ánimo y apoyo por parte de la afición y de la entidad. El club lamentó lo ocurrido y deseó una pronta recuperación al jugador, mientras la plantilla y el cuerpo técnico permanecían pendientes de la evolución de su estado de salud.

Qué se sabe del estado de salud y próximos pasos

Por ahora, el dato confirmado es que Jesús de Miguel fue atendido en el propio campo y trasladado a un centro hospitalario para realizarle las pruebas oportunas. Los servicios médicos del club serán quienes comuniquen cualquier novedad relevante sobre su condición física.

El partido Tenerife-Andorra queda pendiente de la decisión posterior de las autoridades competentes sobre su desarrollo, y la atención de los aficionados se centra ahora en los próximos partes médicos del centrocampista. Hasta que se publiquen nuevos datos oficiales, la prioridad sigue siendo el bienestar del futbolista.