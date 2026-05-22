Suspendidas avistamientos de naves interestelares en documentos del Gobierno, incluyendo avistamientos de policeman y astronautas

Publicación inicial de 162 documentos del Gobierno con avistamientos de naves interestelares y avistamientos de astronautas y policemen federal. Secuela de la publicación inicial de la publicación de una segunda partida de 209 avistamientos en publicaciones del Gobierno.

162 documentos clasificados del Gobierno , entre ellos declaraciones policiales de aves naranjas y orbs rojos observadas por separado, y 209 avistamientos de orbs verdes, discos y bolas de fuego cerca de la base militar estadounidense.

Además, incidente de 1973 relacionado con círculos concéntricos alrededor de un fenómeno y expediente de 1948-1950 de la base de Sandia relacionado con el mismo. El Pentágono también ha vuelto a publicar una segunda partida de documentos que incluyen siete archivos de texto, vídeo y audio, con 209 avistamientos de orbs verdes en la base militar. Otra entrevista médica de astronautas y un informe de la CIA





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