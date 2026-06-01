Suspenden declaración en caso dana por concentración conspiranoica en juzgado de Catarroja

Una jueza suspende la testifical de un trabajador de la CHJ tras la concentración de agitadores conspiranoicos a la entrada del Palacio de Justicia de Catarroja, que realizaron descalificaciones hacia la magistrada. El personal de seguridad le recomendó no salir.

La jueza instructora del caso de la dana ha tomado la decisión de suspender la declaración testimonial de un empleado de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Esta medida se debe a la falta de garantías de seguridad en el Palacio de Justicia de Catarroja. Los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando una decena de personas se concentraron a la entrada del juzgado. Según la magistrada, se trató de una concentración de carácter conspiranoico, con constantes referencias al objeto de la causa y con la colocación de carteles que aludían a cómo debería carry la instrucción y a su persona.

Los concentrados, que pertenecen a una entidad minoritaria que agrupa a algunas acusaciones particulares, también vertieron descalificaciones hacia la jueza, tanto de palabra como a través de los carteles. El personal de seguridad del edificio recomendó a la magistrada no salir al exterior. En la providencia dictada este lunes, la instructora señaló que no consta la adopción de medidas de seguridad que permitan el normal desarrollo de la función jurisdiccional en la sede del Tribunal de Instancia de Catarroja.

Por ello, la declaración testifical ha quedado suspendida hasta que se garanticen las condiciones necesarias para la realización de la vista. La jueza también indicó que la concentración estaba compuesta por agitadores que promueven teorías conspiranoicas en relación con la gestión de la dana. Este incidente refleja la tensión que rodea el proceso judicial sobre la tragedia de la dana, donde diversas partes acusadoras mantienen posturas radicales y buscan influir en el curso de la instrucción.

La suspensión de la testifical es una respuesta directa a la falta de un entorno seguro para los participantes en el proceso, incluida la propia jueza. La providencia subraya la importancia de que los tribunales puedan funcionar sin presiones externas ni actos de intimidación. Se espera que las autoridades competentes adopten las medidas de seguridad necesarias para evitar nuevos incidentes y permitir que la causa avance conforme a derecho





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