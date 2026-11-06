Susie Wiles dejará la secretaría general de la Casa Blanca y Stephen Miller la reemplazará

Susie Wiles dejará el cargo de secretaria general de la Casa Blanca y Stephen Miller asumirá el puesto el lunes, según anunció Donald Trump tras las elecciones intermedias.

Susie Wiles, secretaria general de la Casa Blanca, dejará su cargo y será reemplazada por Stephen Miller, colaborador de larga data del presidente Donald Trump. La información fue publicada por CNN, que indicó que el cambio fue anunciado por el propio mandatario, quien afirmó que Wiles pasaría a formar parte de su operación política.

Trump añadió que Wiles 'ha realizado un trabajo excepcional'. El presidente señaló que el relevo entrará en vigor el lunes y que se produce tres días después de que los republicanos sufrieran derrotas catastróficas en las elecciones intermedias.

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Cómo se producirá el relevo en la secretaría general

Stephen Miller asumirá la secretaría general de la Casa Blanca, el puesto más alto del Ala Oeste, cuando el cambio entre en vigor el lunes. Miller ocupaba hasta ahora el cargo de subsecretario general y había ampliado su ámbito de responsabilidades durante el último año.

Según el reporte, esa expansión abarcó áreas importantes de la política interna. Miller también ha abogado por una interpretación amplia del poder ejecutivo, una postura que lo ha convertido en una figura polarizante.

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Miller ha trabajado para Trump desde su primera campaña presidencial, iniciada en 2015. Su ascenso lo coloca ahora al frente de la organización interna de la Casa Blanca, después de haber sido el arquitecto de la política migratoria de línea dura del mandatario.

Posiciones de Trump, Wiles y Miller sobre el cambio

Donald Trump sostuvo que Susie Wiles seguirá a su lado dentro de su operación política, y no fuera de su círculo de confianza. Con esa decisión, el presidente reconoce el papel de Wiles en la estrategia que lo llevó a la Casa Blanca.

Wiles expresó en X que servir a Trump fue 'el honor de su vida' y que se sentía orgullosa de haber formado parte de lo que ambos lograron juntos. La exfuncionaria también escribió que, aunque su función pueda cambiar, su compromiso con el presidente y con la misión nunca lo hará.

Wiles es una veterana estratega republicana en Florida y fue una de las artífices de la estrategia política del presidente. Antes de convertirse en la primera mujer en ocupar la secretaría general de la Casa Blanca, dirigió la campaña de Trump para las elecciones de 2024.

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Impacto político y lo que sigue tras el relevo

El cambio se produce en un momento delicado para el Partido Republicano, que sufrió derrotas catastróficas en las elecciones intermedias. La salida de Wiles de la secretaría general marca el primer gran movimiento del gabinete interno tras esos resultados.

Wiles había anunciado recientemente que completó su tratamiento contra el cáncer de mama. Su nuevo rol dentro de la operación política de Trump será el próximo paso a seguir, y la fecha de entrada en vigor del relevo es el lunes indicado por el presidente.

La noticia continúa en desarrollo, por lo que los detalles sobre las funciones específicas de Susie Wiles y el alcance del nuevo mandato de Stephen Miller aún no han sido precisados en la información disponible.