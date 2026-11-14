Susanna Griso critica la crisis de vivienda: Falta un pacto de Estado para ampliar la oferta

La presentadora Susanna Griso analiza la escasez de vivienda en Barcelona durante su appearance en El Hormiguero, demandando una ley del suelo.

La presentadora Susanna Griso ha utilizado su aparición en el programa de televisión El Hormiguero para analizar en profundidad la gravedad de la crisis de vivienda en España, un tema que se ha convertido en un arma de combate político de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. La comunicadora de Espejo Público argumenta que la situación afecta a millones de ciudadanos y que la gestión actual del mercado inmobiliario ha derivado en una escasez extrema que asfixia a la población, especialmente en grandes urbes como Barcelona.

Testimonio personal sobre la escasez en Barcelona

Susanna Griso relata su propia experiencia como prueba de la inviabilidad del mercado actual, afirmando que ha intentado buscar vivienda sin éxito y que el proceso funciona mediante un sistema de selección similar a un casting. Según explica, solo es posible acceder a un alquiler si se tiene a alguien que te sitúa al principio de la lista, mientras que para quienes buscan opciones estándar, como una vivienda para estudiantes, la situación es casi imposible. Esta barrera de entrada refleja la restricción estructural que impedirá a muchas familias resolver su situación habitacional en el futuro inmediato.

Also read Leire Díez denuncia el libro sobre las cloacas del Estado y el papel de Villarejo

Impacto negativo de la limitación de precios

La periodista señala que las medidas regulatorias implementadas, como el tope de los alquileres en Barcelona, han tenido el efecto contrario al buscado, provocando una reducción clara de la oferta disponible. Griso menciona que muchos propietarios se han pasado al alquiler temporal para evadir estas limitaciones, un dato que experimentó directamente en su búsqueda personal. Aunque reconoce no querer dar cifras exactas, afirma que ha habido quienes hablan de caídas de la oferta entre el 30% y el 70%, datos que ella considera confirmados por su realidad vivida.

La urgencia de un gran pacto de Estado

El núcleo de la propuesta de Griso para resolver el conflicto reside en la necesidad de un gran pacto de Estado para aprobar una ley del suelo que garantice la estabilidad normativa. Critica que el Gobierno socialista haya intentado sacar esta ley dos veces adelante sin éxito, primero por la falta de apoyo de sus socios y luego por la negativa del Partido Popular a dar oxígeno a la medida, aunque reconoce que algunos alcaldes del PP sí la solicitaban. Considera que este vacío legislativo ha impedido una solución integral y duradera al problema.

Advertisement

Promesas electorales y plazos de construcción

El candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado su primera promesa electoral comprometiéndose a aprobar un plan para construir un millón de viviendas en su primer mes de legislatura si gana las elecciones. Sin embargo, la viabilidad de cumplir este objetivo en el corto plazo es cuestionada debido a los largos tiempos de ejecución. Como explica Pablo Motos, levantar un bloque de viviendas en un terreno urbanizable óptimo puede llevar entre 3 y 4 años, mientras que si el suelo no es apto desde el inicio, el proceso podría demorarse entre 12 y 18 años.

Burocracia y estancamiento del sector

La comunicadora califica la situación actual como una barbaridad debido a la excesiva burocracia y al miedo de los ayuntamientos a asumir responsabilidades legales por posibles excesos cometidos durante la burbuja inmobiliaria anterior. Este temor ha paralizado a los técnicos municipales, que evitan realizar recalificaciones para no terminar en los tribunales, lo que ha provocado que apenas se vean grúas trabajando. El Banco de España ha indicado que se necesitan mínimo 700.000 viviendas, pero Griso considera que se ha pasado de un extremo al otro, quedándose en un estancamiento total que perjudica especialmente a las personas vulnerables.