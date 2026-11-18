Susanna Griso interroga a Pedro Sánchez en Espejo Público sobre denuncias de corrupción y tragedias. El presidente responde asumiendo responsabilidad política pero niega dimitir ante las exigencias de la presentadora.

La presentadora Susanna Griso ha dirigido un interrogatorio de gran dureza política hacia el líder del PSOE y candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su participación en el programa Espejo Público de Antena 3. La entrevista, que marcó el regreso de Griso al plató de la cadena generalista tras tres años de ausencia, se ha convertido en un punto de referencia dentro del intenso debate mediático de la actual campaña electoral, donde los líderes de PP, Vox, Frente Amplio y otras formaciones compiten por la opinión ciudadana.

Acusaciones de corrupción y negligencia en el gobierno socialista

Susanna Griso comenzó la entrevista enumerando una larga serie de casos y crisis que, según su perspectiva, han marcado la trayectoria del ejecutivo socialista. La presentadora citó explícitamente a figuras como José Luis Ábalos, Santos Cerdán y los miembros de la cúpula de la SEPI, además de mencionar la imputación de la directora de la Guardia Civil y el gerente del Partido Socialista. También recordó la condena del hermano del presidente y del fiscal general del Estado, así como el juicio oral abierto a su esposa y el rescate de Plus Ultra, lanzando finalmente la pregunta central: ¿qué debe ocurrir para que Pedro Sánchez dimita?

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Pedro Sánchez respondió ante esta exhaustiva lista de agravios manteniendo que, aunque ha enfrentado tragedias y crisis, ha actuado siempre con responsabilidad. El candidato socialista destacó casos específicos como la dimita del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras accidentes ferroviarios, y comparó la situación con la tragedia de Angrois durante el gobierno de Mariano Rajoy. Sánchez señaló que, a diferencia de su predecesor en el cargo, quien tuvo condenas judiciales, en su caso no existen condenas que afecten directamente a su integridad, lo que le brinda absoluta tranquilidad frente a las investigaciones en curso.

Defensa de la gestión de crisis y responsabilidad política asumida

El líder del PSOE no se limitó a la esfera de la corrupción al defender su gestión, sino que amplió el marco de su respuesta para incluir fenómenos externos de gran impacto. Sánchez recordó su papel durante la pandemia, los shocks energéticos derivados de la guerra de Ucrania y la guerra de Irán, así como las desastrosas inundaciones de la dana en Valencia. Consideró que estos eventos exigen una respuesta coordinada y rápida, argumentando que la administración trabaja actualmente con sindicatos y representantes de los trabajadores para mejorar la seguridad y prevenir futuros incidentes.

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Sin embargo, la presentadora no se mostró conforme con esta justificación y recalcó el desgaste sufrido por la ciudadanía ante las consecuencias de la corrupción. Griso cuestionó duramente al presidente por haber afirmado previamente que sufría la corrupción, recordándole que las consecuencias reales las habían padecido los ciudadanos comunes. En relación con los nombramientos realizados, Sánchez asumió su responsabilidad política, centrándose principalmente en la figura del exministro José Luis Ábalos, aunque mantuvo la distinción entre la responsabilidad política y la judicial.

Contexto de la campaña y críticas desde otras voces políticas

La entrevista se enmarca en un momento electoral donde otras voces políticas también expresan su descontento con la gestión actual. Vicente Vallés, en su programa Espejo Público, declaró recientemente que Pedro Sánchez ha pasado de ser el candidato de la izquierda a querer ser también el candidato de la extrema izquierda. Por su parte, Carlos Franganillo afirmó en Telecinco que el Estado no está a la altura en problemas graves como la vivienda, la dana o la invasión de Ceuta, mientras que Tomás Gómez, exsecretario del PSOE en Madrid, indicó que el partido está muy preocupado por el posible resultado electoral.

Las reacciones del espectro político y mediamental siguen intensas, con comentarios de figuras como Joan Manuel Serrat, quien atribuye la situación actual al desgaste acumulado de la población, o Iñaki López, que aludió a la agresión a Jon Echeverría, candidato del PP en el País Vasco. La entrevista de Griso a Sánchez se presenta como un momento clave para entender la fricción entre la defensa de la gestión gubernamental y la percepción de crisis institucional, con los electores españoles llamados a las urnas para decidir el futuro del gobierno, ya sea en solitario o en coalición.