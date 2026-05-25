Susana Díaz: «No es el presidente que habíamos conocido. No le reconozco» sobre la imputación de Zapatero

La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha declarado en 'laSexta Xplica' que la imputación de Zapatero ha sido una semana muy difícil y complicada para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Aunque subraya que lo primero es que hay que defender la presunción de inocencia de Zapatero, reconoce estar muy impactada por la información pública y guarda una imagen muy distinta de los años en los que tuvo trato con él.

Susana Díaz dice lo que muchos piensan sobre la imputación de Zapatero : «No es el presidente que habíamos conocido. No le reconozco», incluidos 1,5 millones facturados por « asesorías » y actividades internacionales ajenas a la trama.

Los informes policiales señalan beneficios adicionales vinculados al caso Plus Ultra. Zapatero, sin embargo, ha rechazado de forma tajante cualquier vínculo con la aerolínea investigada: «No he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, jamás». Sí ha admitido haber recibido Estupefacción en el PSOE, según Susana Díaz: «Nunca le vi interés en cuestiones económicas»





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