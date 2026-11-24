Susana Díaz cuestiona las declaraciones de Bono sobre Felipe González a cinco días del 29N, advirtiendo que la estrategia del PSOE podría costarle votos.

Susana Díaz, senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, ha manifestado su total desacuerdo con la estrategia comunicativa que está llevando a cabo Pepe Bono respecto a la figura de Felipe González, el expresidente del Gobierno entre 1982 y 1996. La política sevillana considera que este tipo de maniobras en las vísperas de la cita electoral son incomprensibles y contraproducentes para la formación socialista.

El detonante de estas declaraciones ha sido un acto público celebrado el pasado sábado en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), donde el exministro de Defensa y expresidente de Castilla-La Mancha realizó un llamamiento directo al expresidente González para que recule en su intención de no votar al Gobierno. Durante su intervención, Bono declaró: "Felipe, haz el favor, no hagas el tonto, que nosotros te queremos, que nosotros te admiramos", añadiendo a continuación que "el PSOE te debe mucho a ti, pero tú más al PSOE".

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Crítica al giro estratégico del PSOE

Las palabras de Bono han generado una fuerte sorpresa en Susana Díaz, quien no comprende por qué se ha decidido dar este paso a solo cinco días de las urnas. La senadora socialista ha señalado que esta actitud busca públicamente crear discrepancias cuando el partido debería estar mostrando unidad. "No entiendo el porqué lo hacen a cinco días de ir a las urnas", ha expresado Díaz, criticando que se esté "buscándole la boca" a González en la última semana antes de las elecciones generales del 29N.

Díaz ha advertido que, si el objetivo es llegar a ese millón de votantes que se sitúan en el centro político, esta narrativa es errónea. La expresidenta andaluza ha indicado que cualquier intento de mostrar división interna podría tener consecuencias graves. "Si estás diciendo que cambió el registro del presidente del Gobierno en el debate porque necesitas llegar a ese millón de personas que están en el centro, eso [es un error]", ha argumentado, sugiriendo que estas acciones restan credibilidad a la dirección actual.

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Posición de Felipe González y el desgaste electoral

Felipe González parece tener la decisión más que tomada de cara a estos comicios del 29N, no votando a Pedro Sánchez debido a un profundo desacuerdo con la dirección actual del partido. Aunque acudirá a depositar un sobre en la urna, lo hará sin papeleta, lo que ya de por sí representa una ruptura simbólica importante. La crítica de Díaz apunta a que, con este tipo de maniobras, el líder socialista solo puede aspirar a ganar, pero no a gobernar con la estabilidad necesaria.

La situación se complica aún más si se tiene en cuenta el contexto de los debates recientes. En el debate a cuatro vías que enfrentó a los líderes de los principales partidos, incluyendo a Abascal, Ada Colau, Pedro Sánchez y Feijóo, las apariencias y la gestión de imagen han sido centrales. Mientras algunos expertos analizan quién ganó el cara a cara, Díaz señala que la estrategia interna del PSOE está distrayendo del mensaje principal que debe llegar a los electores.

Impacto en la percepción pública y próximos pasos

La intervención de Susana Díaz pone de manifiesto las grietas que han surgido dentro del socialismo en las últimas semanas. No es la primera vez que se escuchan voces críticas desde dentro de la formación; anteriormente, Paco Castañares, exdirigente del PSOE, fue contundente con Bono, afirmando que pensar que Felipe González es tonto es propio de alguien con la misma mentalidad. Esta dinámica de conflictos públicos pone en entredicho la cohesión necesaria para las negociaciones postelectorales.

Susana Díaz ha subrayado que, si ella misma explicara públicamente por qué no puede votar al Gobierno, perderían millones de votos más. Esta advertencia refleja el temor de que la división visible entre figuras históricas y la dirección actual pueda alejar a la base social más tradicional. Con las elecciones generales del 29N ya muy cerca, la prioridad del partido debería ser presentar una frente unida, algo que las declaraciones recientes parecen haber comprometido.

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Contexto de los sondeos y expectativas electorales

El clima de incertidumbre se suma a las divergencias en las encuestas. Mientras Vicente Vallés señalaba que los sondeos auguran una mayoría absoluta para PP y Vox, excepto el CIS que prevé una victoria incontestable para Pedro Sánchez, las diferencias en las proyecciones generan ansiedad entre los estrategas del partido. En este escenario, cada declaración pública es analizada con lupa, y el giro de Bono ha sido visto como un riesgo innecesario.

La senadora Díaz ha dejado claro que la estrategia de atacar o presionar a figuras tan emblemáticas como Felipe González en las vísperas de la votación no tiene sentido táctico. El objetivo del PSOE debe ser consolidar su apoyo y atraer al electorado indeciso, no generar ruido mediático negativo. Con la fecha del 29N a la vuelta de la esquina, las miradas se vuelven hacia cómo gestionará el partido esta tensión interna y si podrá recuperar el rumbo comunicativo antes de que los ciudadanos acudan a las urnas.