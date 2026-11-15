Susan Smith y la trágica historia de Michael y Alex Smith en Carolina del Sur

La exesposa de David Smith cumple cadena perpetua por ahogar a sus hijos Michael y Alex en 1994, mientras él se opone a su liberación tras tres décadas de dolor.

David Smith sostiene con firmeza la fotografía enmarcada de sus dos hijos pequeños, cerrando los ojos mientras se seca las lágrimas. Para él, el tiempo parece haberse detenido en octubre de 1994, cuando sus hijos tenían tres años y catorce meses. Hoy, Michael y Alex tendrían más de treinta años, pero en la mente de su padre siguen siendo los niños que jugaban con camiones monstruo y veían la película "Mrs. Doubtfire" en el sofá.

La tragedia comenzó cuando Susan Smith afirmó que un hombre negro le había robado el automóvil mientras estaba detenida en un semáforo en la localidad de Union. La falsa narrativa del secuestro desencadenó una búsqueda masiva que conmocionó a Estados Unidos durante nueve días. David Smith permaneció junto a su esposa en conferencias de prensa, suplicando el regreso sano y salvo de los menores mientras la nación entera buscaba respuestas.

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Confesión y condena por ahogamiento en el lago

En noviembre de ese mismo año, tras quedar en evidencia las inconsistencias de su relato, Susan Smith confesó ante la policía que ella misma había ahogado a los niños. Declaró que sujetó a Michael y Alex a sus asientos infantiles, dejó el sedán Mazda color borgoña en punto neutral y permitió que el vehículo rodara hasta caer en el lago John D. Long. Este cuerpo de agua se encuentra ubicado en el condado de Union, Carolina del Sur.

El tribunal de Union, Carolina del Sur, declaró a Susan Smith culpable de dos cargos de asesinato el 10 de julio de 1995. Desde entonces, ha pasado las últimas tres décadas cumpliendo una condena que oscila entre treinta años y cadena perpetua. La sentencia fue impuesta tras ser capturada y juzgada por el crimen que destrozó a su familia y marcó a su comunidad para siempre.

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David Smith se opone a la libertad condicional

David Smith afirma que el dolor no ha disminuido con el paso de los treinta y dos años transcurridos. Se opondrá firmemente a la liberación de su exesposa en la próxima audiencia de la Junta de Libertad Condicional e Indultos de Carolina del Sur, programada para este jueves en Columbia. Su objetivo es que los miembros de la junta comprendan la magnitud del sufrimiento que ha cargado durante más de tres décadas.

El padre de las víctimas ha declarado que prefiere que Susan Smith permanezca en prisión hasta que ella muera. Considera que sus hijos no hicieron nada malo y que no tenían la edad suficiente para ser considerados responsables ante los ojos de Dios. Para David Smith, cada intento de liberación es un recordatorio brutal de un día en el que su vida cambió para siempre.

El legado de dolor en Union y el lago John D. Long

En Union, una antigua ciudad textil del norte de Carolina del Sur, los residentes siguen respondiendo con intensidad al nombre de Susan Smith. Cerca del semáforo donde ocurrió el incidente inicial, algunos habitantes expresan cansancio por ser conocidos únicamente por ese crimen. La localidad lucha por definir su identidad más allá de la sombra de la tragedia.

A pocos kilómetros, en el lago John D. Long, el agua y la naturaleza parecen envolver la memoria de los niños. Un monumento de piedra gris dedicado a la amorosa memoria de Michael y Alex Smith recibe ofrendas de extraños. Juguetes, crayones y peluches empapados por la lluvia se apilan en la base del memorial, simbolizando el duelo eterno de la comunidad.