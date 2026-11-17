El Tribunal Supremo confirma que la baja por agresión en Goki Erreformak es accidente laboral. La empresa debe abonar el 75% de la prestación, no el 60% por enfermedad común.

El Tribunal Supremo ha dictado una resolución que cierra definitivamente la controversia legal en torno a la empresa guipuzcoana Goki Erreformak SL. Esta decisión judicial confirma que la baja médica sufrida por un empleado se clasifica como accidente laboral y no como enfermedad común. El trabajador tiene derecho a percibir una prestación económica equivalente al 75% de la base reguladora desde el cuarto día de incapacidad.

Cierre de la causa judicial por agresión

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso presentado por Goki Erreformak SL. Con esta medida, la compañía intentaba revertir la calificación de la contingencia y desvincular la baja de la actividad laboral. La empresa pretendía demostrar que el trastorno psicológico no debía ser reconocido como accidente de trabajo, argumentando que no guardaba relación directa con el entorno laboral.

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La resolución deja firme el criterio establecido previamente por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). En esa primera resolución, se consideró acreditado que el trastorno psicológico que motivó la incapacidad temporal tuvo como desencadenante directo la agresión física sufrida por un compañero de trabajo. Este reconocimiento es un nuevo revés significativo para la dirección de la empresa en su disputa legal.

Diferencias económicas entre contingencias

El reconocimiento de una baja médica como accidente laboral conlleva implicaciones económicas concretas para la entidad empleadora. Aunque la empresa no asume automáticamente el coste íntegro de toda la incapacidad temporal, sí debe asumir el coste correspondiente al primer día en que se produce la baja. A partir de esa fecha inicial, el cálculo de la prestación cambia drásticamente respecto a las enfermedades comunes.

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La prestación por accidente laboral equivale al 75% de la base reguladora. Este porcentaje es superior al 60% que se aplica por enfermedad común durante el periodo comprendido entre el cuarto y el vigésimo día de incapacidad. Esta diferencia porcentual representa un impacto financiero directo y medible para la organización acusada de negligencia en la prevención de riesgos.

Críticas sobre la prevención y los recursos

Alfonso Ríos, representante de los trabajadores, ha censurado públicamente la actuación de Goki Erreformak SL. Señaló que la empresa no parecía tener tiempo ni recursos para implantar las medidas preventivas que el TSJPV le requería para proteger al trabajador agredido. Criticó que sí disponía de dichos recursos para acudir al Supremo y evitar la calificación oficial del incidente.

Los expertos de PayFit explican que para que una baja sea reconocida como accidente laboral debe existir una nexo causal. Este vínculo puede originarse en el centro de trabajo, durante el desempeño de funciones, en desplazamientos laborales o en trayectos de ida y vuelta al empleo. En este caso, la ausencia de medidas de protección reglamentaria podría aumentar las prestaciones entre un 30% y un 50% si se acreditara.