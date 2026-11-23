El Tribunal Supremo suspende el derecho al voto a 163.355 nacionalizados por la Ley de Nietos que no acreditaron motivos políticos. Solo 901 han demostrado descender del exilio y pueden sufragar en Argentina.

El Tribunal Supremo de España ha ordenado a la Junta Electoral y a la Oficina del Censo la suspensión inmediata del derecho al voto de 163.355 personas naturalizadas bajo la llamada ' ley de nietos'. Esta resolución judicial implica que la mayoría de estos individuos no podrán depositar su sufragio en las urnas transparentes durante las elecciones generales, ya que deben acreditar causas políticas que motivaron la salida de sus abuelos de España para mantener su derecho activo.

Sistema de separación de votos en consulados

En el Consulado General de España en Buenos Aires, el mayor del mundo, se ha implementado un protocolo estricto para separar a los electores con derecho suspendido. Las personas que no figuran en el listado autorizado son derivadas a una sala distinta, donde sus sobres se depositan en cajas de cartón específicas. Estas cajas se sellan y certifican con las siglas 'Auto Tribunal Supremo Ley de Memoria Democrática', asegurando que el material no sea contabilizado hasta una sentencia firme que restablezca, en su caso, su elegibilidad.

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Detalles de la suspensión y cifras exactas

Solo 901 de los 163.355 nacionalizados por la 'ley de nietos' han acreditado descender del exilio y podrán votar. El resto de los ciudadanos, identificados por su DNI argentino, tienen su voto retenido provisionalmente. El sistema informático niega la expedición del certificado electoral a estas personas, lo que obliga a los funcionarios a guardar los sobres junto con el resto de la documentación electoral, haciendo constar la situación en el acta de la sesión según el Auto del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 2026.

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Testimonio y contexto de la votación en Argentina

María, una mujer de 70 años y ex masajista jubilada, votó en el consulado del barrio porteño de Recoleta. Obtuvo la nacionalidad hace dos años tras la muerte de su abuela, quien no pudo regresar a Granada y deprimió a la familia. Solo María sobrevive de los 11 nietos. Su caso refleja la confusión entre muchos electores que, aunque votan físicamente, no saben que sus sufragios quedan en un limbo judicial. La alta afluencia supera las cifras de 2023, con más de 1.100 personas votando el primer sábado en Buenos Aires, mientras el proceso se extenderá hasta el jueves en Rosario, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca.

Impacto y próximos pasos judiciales

La organización electoral guía a los votantes mediante carteles y dos filas diferenciadas para quienes tienen o no certificado, supervisado por veedores de partidos políticos. Aunque la afluencia es intensa, similar a la registrada en Venezuela, el resultado final dependerá de la resolución legal. El voto de los 162.454 restantes permanece en custodia, aguardando una decisión definitiva que determine si se destruye o se integra en el conteo total de los más de 520.000 registrados en Argentina.