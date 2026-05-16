Suprema Corte de Carolina del Sur anula condena de Murdaugh por asesinato

La Corte Suprema de Carolina del Sur ha anulado las condenas de asesinato de Alex Murdaugh en un caso en que fue declarado culpable por la muerte de su esposa y de su hijo en 2021.

CNN — La dramática caída en desgracia del exabogado de Carolina del Sur Alex Murdaugh quedó sellada tras un sensacional juicio de seis semanas en 2023 en que fue declarado culpable de asesinar a su esposa y a su hijo.

Pero la larga saga que involucra al vástago de una prominente y poderosa familia local de abogados y fiscales dio un giro inesperado esta semana cuando la Corte Suprema de Carolina del Sur el miércoles anuló las condenas por asesinato. Al afirmar que el juicio estuvo marcado por la influencia ‘impropia’ de la secretaria del condado, Becky Hill, el tribunal ordenó un nuevo juicio para Murdaugh por la muerte de su esposa, Maggie, y de su hijo Paul, de 22 años, en junio de 2021.

Si bien la cláusula de doble incriminación de la Constitución de Estados Unidos por lo general prohíbe procesos posteriores tras una absolución, no se aplica si la condena de un acusado es posteriormente anulada, según expertos legales.

‘Es volver a empezar’, dijo por correo electrónico Jill Konviser, exjuez de la Corte Suprema del Estado de Nueva York. El fallo 5-0 también anuló las dos condenas a cadena perpetua que Murdaugh había recibido por las condenas por asesinato





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