Los evacuados de la catástrofe nuclear de 1986 que residen en Kiev sufren el acoso de drones y cortes de luz masivos en el distrito de Troieshchyna.

Los supervivientes del desastre nuclear de Chernóbil, reubicados en Kiev durante la década de 1980, enfrentan actualmente una doble tragedia. Además de las secuelas de la radiación, deben soportar el acoso directo de la ofensiva aérea rusa y una crisis energética severa. En el distrito de Troieshchyna, muchas de estas viviendas siguen marcadas por ambos conflictos.

La vulnerabilidad de los evacuados de Chernóbil

Los medios ucranianos estiman que más de 62.000 personas fueron reasentadas en Kiev tras la catástrofe de 1986. Muchos de ellos residen en el suburbio de Troieshchyna, en lo que se conoce como las Casas de Chernóbil, situadas junto al parque que rinde homenaje a la tragedia. Este grupo de supervivientes ha sido desplazado por primera vez debido a la radiación y ahora se enfrenta a un nuevo éxodo potencial por la guerra.

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Tatiana Lukina, de 72 años, y Natalia Khodemchuk, de 73 años, son ejemplos de esta población vulnerable. Natalia fue evacuada de Pripyat en 1986 tras la explosión de la Central Nuclear de Chernóbil. Su esposo, Valerii Khodemchuk, trabajaba en las instalaciones el 26 de abril de 1986 y es identificado por los medios ucranianos como la primera víctima del accidente. Su cuerpo nunca fue recuperado.

El pasado 14 de noviembre de 2025, se cumplió un año desde que un dron ruso destruyera la vivienda de Natalia en el séptimo piso. El impacto del arma dejó marcas visibles en el edificio renovado. Natalia logró salir caminando y subir al ascensor, pero sufrió quemaduras graves. Falleció al día siguiente en el hospital. Tatiana Lukina recorre el área mostrando los monumentos de 1986 y el habitáculo destruido en 2025, señalando que varios edificios han sufrido impactos directos.

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Tecnología occidental contra drones rusos

La defensa aérea de Kiev utiliza sistemas occidentales para proteger a los ciudadanos, incluidos los residentes de Troieshchyna. El trayecto hacia el distrito el 14 de noviembre sirvió como un paradigma de la situación diaria. Al cruzar un puente sobre el río Dnipro, se activó una alarma aérea a las 9:26 de la mañana. Sirenas y ametralladoras pesadas llenaron el aire.

Un blindado Gepard, de origen alemán, comenzó a batir las alturas. segundos después, una enorme explosión indicó que un avión no tripulado ruso (UAV) había sido derribado. Aunque la tecnología occidental es crucial, estos artilugios de Moscú a menudo están alimentados por componentes de origen occidental, según reportes. La presencia de unidades móviles ucranianas apuntando al cielo es una constante en la capital.

A pesar de los esfuerzos de la defensa aérea, la amenaza persiste. Aalina Shynkaruk, que vive en el mismo piso donde residía Natalia, perdió la puerta de su apartamento en el ataque anterior. Ella es una desplazada de Pripyat que reconoce la carestía que generan los ataques rusos. Puede ver volar los drones 'Shahed' desde su ventana, pero ha decidido no huir nuevamente. Ya fue suficiente con tener que escapar de Chernóbil hace décadas.

Colapso de servicios y soluciones improvisadas

Los residentes de la Casa de Chernóbil suben las escaleras con linternas incluso a primera hora de la mañana. El suministro de electricidad se ha interrumpido nuevamente, sumiendo el interior del edificio en la oscuridad. Tatiana Lukina y sus vecinas deben recurrir a la inventiva para acomodarse a los crecientes cortes de luz y agua. Lukina cocina utilizando velas colocadas en el lavadero de la cocina, cubiertas con una rejilla de metal.

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Esta situación no es única en Kiev, una ciudad de cerca de tres millones de habitantes. Tras más de cuatro años de guerra general, los servicios comienzan a sufrir un deterioro acelerado. La imagen de la villa casi a oscuras al caer la noche, poco después de las cinco de la tarde, se ha convertido en una constante diaria para los habitantes.

Personajes como Konstantin Yakymenko, un antiguo bombero de 37 años, han ganado popularidad en TikTok ofreciendo soluciones. Sus vídeos sobre cómo cocinar con velas han acumulado más de 30 millones de visitas. Yakymenko también recomienda mezclas de agua, sal, leche y colorante para crear alternativas a las lámparas de 100 vatios. Sus consejos sobre cómo sellar retretes buscan evitar inundaciones por aguas fecales si el sistema de desagüe colapsa debido a los cortes de luz prolongados.