Supervivientes 2026: supervivencia en Tierra de Nadie

La décima entrega de la celebre competencia de supervivencia Supervivientes 2026: Tierra de Nadie se llevó a cabo con una gala conducida por Ion Aramendi y María Lamela, revelando una logística de supervivencia impresionante durante 69 días en el Santuario de Adventistas en Tenerife.

La décima entrega de Supervivientes 2026 : Tierra de Nadie celebró sus 69 días de aventura con una gala conducida por Ion Aramendi y María Lamela.

Como cada martes, la entrega salvó a uno de los nominados, que esta semana eran Claudia Chacón, Alvar Seguí, Almudena Porras y Aratz. Además, los compañeros castigaron a dos concursantes que recibieron la penitencia más dura hasta la fecha. Eso sí, el karma llegó a la playa en la que Maica ganó el juego de recompensa y descubrió las decenas de croquetas que podría comerse a solas o compartiendo con compañeros.

Sin embargo, y después de semanas viendo que el resto comía, sin darles la oportunidad a Claudia y a ella, las dos decidieron repartirse el manjar entre ellas. Algo que el público de plató celebró con aplausos y risas, ante los rostros asombrados de los participantes. Los tres únicos nominados de la semana Claudia, Alvar, Almudena y Aratz eran los nominados de la semana, que volvían a subirse a la plataforma de salvación en forma de cuatro toboganes.

El primero en caer y, por lo tanto, seguir en la lista negra fue Aratz. Le siguió Almudena y el tercero Alvar. Por lo que se escuchó un grito de Claudia al descubrir que volvía a estar salvada por la audiencia, una semana más.

La penitencia más dura hasta la fecha Antes de la unificación, que se llevará a cabo el próximo jueves, el programa permitió que los compañeros castigaran a alguien de cada playa, pero con cuidado porque iba a ser 'la penitencia más dura hasta la fecha': Claudia y Alvar fueron los escogidos. Subieron a los dos a una barca que les llevó directos a la zona parásita donde les informaron de su castigo: 'Esta va a ser vuestra casa durante los próximos días, sin comida, sin refugio, sin compañía, sin poder bajar, solos los dos hasta el jueves'.

No solo eso, y es que dependerán 'única y exclusivamente de la generosidad o no de Playa Derrota (Alba, Almudena, Ivonne y Darío), quienes tienen menos comida y recursos'





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