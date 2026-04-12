Superviviente del Accidente Ferroviario de Adamuz da a Luz a un Bebé en Málaga

La única persona herida del accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba, que permanecía ingresada ha dado a luz a un niño. La mujer se encuentra en la UCI del Hospital Regional Universitario de Málaga. El accidente ocurrió el 18 de enero y cobró la vida de 46 personas.

La única persona herida en el trágico accidente ferroviario de Adamuz ( Córdoba ) que aún se encontraba hospitalizada ha dado a luz a un bebé que se encuentra en perfectas condiciones de salud, según han confirmado fuentes oficiales de la Junta de Andalucía.

La mujer, que permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional Universitario de Málaga, ha vivido un acontecimiento que aporta una chispa de esperanza en medio del dolor y la tragedia que supuso el descarrilamiento del tren Iryo el pasado 18 de enero. El accidente, que involucró también al tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Huelva, dejó una profunda cicatriz en la comunidad, cobrándose la vida de 46 personas y dejando un reguero de heridas, tanto físicas como emocionales, que aún tardarán en sanar.\La paciente, identificada como la hermana de Ana García, una joven cordobesa que fue noticia por su desesperada petición de ayuda para rescatar a su perro Boro, quien viajaba en el mismo vagón 7 del tren Iryo, ha recibido este regalo de la vida. García, testigo del impacto, relató cómo su hermana resultó gravemente herida al ser golpeada en la cabeza mientras intentaba proteger al animal. La escena desgarradora y la posterior búsqueda del perro Boro, rescatado cuatro días después del accidente gracias a la colaboración del Seprona y numerosos voluntarios, fueron un reflejo de la solidaridad y el cariño que se extendieron tras la catástrofe. Los hospitales andaluces atendieron a 126 personas que viajaban en los dos trenes siniestrados, incluyendo a cinco niños, quienes ya han sido dados de alta. Sin embargo, la hermana de García ha permanecido en la UCI hasta el momento, sumándose a la lamentable pérdida de Patricia, una vecina de La Palma del Condado (Huelva), quien falleció en el Hospital Reina Sofía de Córdoba el pasado 30 de enero, convirtiéndose en la víctima número 46 del trágico evento. La noticia del nacimiento del bebé, por contraste, representa un rayo de luz en medio de la oscuridad y una muestra de la fortaleza del espíritu humano.\En estos casi cuatro meses posteriores al accidente, los pacientes hospitalizados han ido recibiendo el alta médica de manera gradual. Paralelamente, los supervivientes y las familias de las víctimas, unidas por el dolor y la necesidad de justicia, se han organizado en una asociación que se ha personado ante el juzgado encargado de investigar el accidente. La asociación ha presentado una solicitud formal para que se investigue a fondo la gestión sanitaria de las emergencias durante las cruciales primeras horas posteriores al descarrilamiento. Esta solicitud refleja la búsqueda de respuestas y la necesidad de aclarar cualquier posible negligencia o falta de coordinación en la respuesta inicial. El nacimiento del bebé, a pesar de la tragedia, es un símbolo de esperanza y un recordatorio de la resiliencia humana frente a la adversidad. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer las causas del accidente y para brindar apoyo a las víctimas y sus familias, en un proceso que se prevé largo y complejo





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