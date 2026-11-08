Super Once ONCE: Premios 5.000 euros mensuales y 300.000 euros al contado

La ONCE ofrece premios en el Super Once de hasta 5.000 euros mensuales durante 20 años. Descubre las reglas, horarios de sorteo y cómo ganar el bote máximo de 1 millón de euros con apuestas de 1 euro.

La Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) mantiene su oferta principal de premios en el sorteo Super Once, donde los jugadores pueden acceder a cantidades significativas tanto en rentas como en pagos únicos. La mecánica permite ganar 5.000 euros mensuales durante un periodo de 20 años, así como una opción de pago único de 300.000 euros. Esta estructura de premios está diseñada para ofrecer seguridad financiera a largo plazo, atrayendo a miles de participantes que confían en la entidad para apoyar su causa social.

Mecánica de los premios mensuales y pagos

El mecanismo para alcanzar estos beneficios comienza con una inversión mínima de 2 euros por cupón. Con esta apuesta, el participante tiene la oportunidad de obtener el Sueldazo de la ONCE, que consiste en 2.000 euros mensuales durante 10 años. Este beneficio específico se distribuye a través de los cuatro segundos premios que se reparten en cada sorteo, ofreciendo una alternativa al premio máximo de un solo golpe. La posibilidad de acumular premios de primera y segunda categoría en un mismo cupón añade valor a la participación, siempre que el jugador reclame dentro del plazo establecido de 30 días naturales.

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Detalles del sorteo y combinación ganadora

El Super Once es un sorteo que se celebra diariamente de lunes a domingo, lo que permite a la Organización Nacional de Ciegos de España generar ingresos constantes. Las apuestas ganadoras se seleccionan de una matriz de 80 números, donde el jugador debe elegir entre 5 y 11 números, siendo el orden indiferente. Se extraen 20 números en total, y los premios varían según la categoría de aciertos y el importe abonado. El bote final del día siguiente puede aumentar en 240.000 euros si no hay ningún comprador de la combinación ganadora de la segunda categoría, incentivando la participación en momentos de alta demanda.

Horarios de extracción y modalidades de juego

Para maximizar las oportunidades, el sorteo se realiza tres veces al día en horarios específicos: a las 10:00, a las 12:00 y a las 21:15. Los jugadores pueden realizar su apuesta en siete combinaciones distintas, variando la cantidad de números jugados por día y sorteo. Estas modalidades incluyen apuestas con 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números. El premio máximo del Super Once de la ONCE es de un millón de euros al jugar una apuesta de 1 euro con 11 números, lo que representa una de las recompensas más altas disponibles en los juegos diarios de la entidad.

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Resultados de otros sorteos recientes

Además del Super Once, la ONCE gestiona otros sorteos importantes con resultados divulgados recientemente. El número ganador de La Primitiva del sábado 07 de noviembre de 2026 fue la combinación 09, 13, 19, 25, 26 y 30, con un número complementario 34 y reintegro 4, acumulando un bote de 5.500.000 euros. En el caso de la Bonoloto del mismo día, el ganador tuvo los números 14, 15, 26, 28, 30 y 33, con complementario 32 y reintegro 7, llevándose un premio de 3.400.000 euros. Estos resultados oficiales son comunicados únicamente por la ONCE.

Contexto de los sorteos de noviembre

Los sorteos se han celebrado sin interrupciones en noviembre, manteniendo la consistencia en la programación diaria. La transparencia en los resultados es fundamental para mantener la confianza de los usuarios en los juegos de azar organizados por la entidad. Los jugadores deben verificar siempre los números oficiales para reclamar sus premios, ya que errores u omisiones en fuentes no autorizadas no tienen validez legal. La estructura de premios y los horarios fijos garantizan una experiencia de juego predecible y segura para todos los participantes que confían en la Organización Nacional de Ciegos de España.